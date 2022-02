$!Pablo Lavallén responde a periodista argentino que atizó contra la Liga de Honduras: “Por eso nos ven como pedantes y soberbios”

“Vamos a enfrentar a un equipo que intenta jugar bien al fútbol, que tiene un buen juego asociado y que trata de seguir una línea futbolística. Intentaremos hacer nuestro juego sabiendo que será un encuentro abierto, donde vamos a intentar mantener la posesión de la pelota y quizás no va a ser tan friccionado como los últimos, así que esperamos venir a Tegucigalpa con los tres puntos”.

¿Cómo ha ido evolucionando su trabajo en base a los resultados?

“En realidad uno nunca tiene que trabajar en función de los resultados, sobre todo cuando quiere tener una identidad propia. Se necesita trabajar varios aspectos que tienen que ver con el desarrollo del juego, en la fase defensiva, creativa, determinación y luego los resultados se van dando como se van dando. Todos trabajamos para ganar, pero no hay un método para hacerlo, si hay formas de laborar sin abandonar todo lo que se ha hecho como las formas, porque muchas veces los cotejos se presentan de diferentes maneras y eso cambia el plan de juego. El fútbol te va dando esas situaciones que no son previstas, por eso tenemos que trabajar en la ideas y fundamentos, no en los resultados”.

Los despiadados memes que hacen pedazos a Motagua y Diego Vázquez por el nuevo fracaso en Concachampions

¿El pentacampeonato va en buen camino?

“Ser campeón es una construcción en este torneo de 18 fechas más la liguilla, el sistema de competencia que hay en Honduras te da la posibilidad de no tener que salir primero para ser campeón como pasa en otros países, me parece que de a poco tenemos que ir consolidando nuestra forma, nuestro estilo y viendo a cada futbolista en su desempeño cuando les toca jugar. Te repito, es una construcción, hoy estamos segundos atrás de Victoria que ganó cuatro juegos y el otro porque no se presentó el rival, entonces intentaremos ir partido a partido y construir un equipo para estar en lo más alto”.

Pablo Lavallén le respondió al periodista argentino Pablo Carroza, quien habló de manera despectiva de la Liga Nacional por los malos resultados que está teniendo Pedro Troglio con San Lorenzo.

“Troglio podrá ser buen tipo, pero la realidad es que venía de dirigir en la liga hondureña, que es tan profesional como alquilar una canchita y juntarse a jugar entre amigos”, fue lo que dijo el comunicador.