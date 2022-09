¿Nuevo legionario? Germán “Patón” Mejía dejaría el Olimpia para marcharse a la Superliga de Grecia

“En este mercado de verano hubo una oportunidad que se presentó para German Mejía. Quizá no fue algo tan formal, pero no llenó las expectativas del equipo. Su contrato vence en diciembre, si esa oportunidad se le mantiene asumo que él pueda tomarla, pero no del club”, dijo el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, durante la semana a Deportes TVC.

Olimpia perdería una suma económica si el traspaso del Patón se última en diciembre, pues se iría como agente libre y se marcharía al extranjero sin dejarle ganancias al club.

“La conversación que tuve en su momento con la gente que había interés de llevarlo en verano, me dieron a entender que era probable él aceptara esa propuesta en enero. Veremos si hay interés de él en renovar”, confirmó Villeda sobre lo informado previamente.