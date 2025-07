OFICIAL: Juticalpa recibe la mejor noticia previo a enfrentar a Platense en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

¡Se acabó el calvario para Juticalpa FC! El equipo dirigido por Humberto Rivera tuvo una larga lista de problemas en la primera jornada del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, partido donde fueron vapuleados 0-7 a manos del Marathón en San Pedro Sula.

Los canecheros, en su primer duelo del campeonato liguero, no pudieron echar mano de sus múltiples fichajes, tampoco de su cuerpo técnico, ya que no tienen habilitado el libro de pases en FIFA Connect para inscribir a sus jugadores, debido a un bloqueo por no haber cancelado la deuda.