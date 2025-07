Espinel confirma la salida de Carlos Pineda, revela una baja sensible en Olimpia y deja claro: "Nosotros tenemos que ganar"

A menos de 24 horas de enfrentar a Real Estelí, el entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel, se mostró confiado en el trabajo realizado por su equipo durante la semana para enfrentar al dos veces subcampeón de la Copa Centroamericana. Espinel se refirió a la baja de Carlos Pineda, quien dejó Olimpia para incorporarse al Sporting San José de Costa Rica. “Carlos ya es jugador del equipo de Costa Rica, o sea que ya ese tema está cerrado”, aclaró. Además, confirmó que Michaell Chirinos, quien sufrió una lesión en el último partido, no estará disponible para este compromiso. “El que no está en óptimas condiciones es Chirinos, ustedes vieron el problema que sufrió en el partido del local acá. No dieron los tiempos para llegar a un 100%, entonces preferimos por ahí que espere, a ver si puede llegar para el próximo encuentro”, reveló el DT. En cuanto a su rival, el Real Estelí, el mandamás del Olimpia expresó su respeto por el equipo nicaragüense: “Es un equipo que viene trabajando con una base de hace mucho tiempo, de jugadores de mucha jerarquía técnica, y es un rival muy duro”, comentó.

Para finalizar, añadió que, aunque ambos equipos se encuentran en condiciones similares en cuanto a partidos jugados, el Real Estelí no es un rival al que se pueda subestimar: “si no estamos al 100% concentrados en cada minuto del partido, se nos puede complicar”. El entrenador terminó afirmando que el objetivo principal de su equipo es ganar: “Nosotros tenemos que ganar este partido, pero por supuesto, respetando y trabajando duro para poder lograrlo”.

- CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL -

¿Cómo ha entrenado esta semana pensando en Real Estelí? Equipo que ya enfrentó a Olimpia hace dos años atrás y se le complicaron las cosas de visita. ¿Qué tan importante es para el Olimpia, profesor, empezar jugando en casa este torneo también?



A ver, lo que pasó yo la verdad que desconozco. Sí sé que me han comentado que por ahí ya se han enfrentado con Estelí y viene de dos años Olimpia de no pasar la fase de grupo, pero bueno, nosotros hemos trabajado realmente como trabajamos cualquier semana previo a un partido, con la estrategia principalmente que queremos llevar a cabo, primero priorizando el trabajo nuestro, por sobre todas las cosas, y también analizando el rival, la debilidad y fortaleza que tiene. Y en ese sentido hemos trabajado. La verdad que hemos encontrado muy buenas respuestas de los jugadores, principalmente, que es lo más importante, donde hay una motivación muy linda de volver a jugar una Copa Internacional. Muchos la han jugado, otros la van a jugar por primera vez. Nosotros vamos a dirigir por primera vez una Copa Internacional en este continente. Entonces eso también es una motivación. Y en definitiva, es importante arrancar de local, pero también hay una responsabilidad extra, el ser local, es igual a que hay que salir a conseguir los tres puntos y esa es la mentalidad que tiene el grupo hoy y que le ha demostrado en cada entrenamiento. Hay una obligación de hacer un mejor papel del que ha hecho anteriormente la Olimpia en Copa Centroamericana. ¿Hay presión o motivación con respecto a esto?



Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? La presión siempre en la Olimpia, lo he dicho, siempre está jugando cualquier partido, y no es un partido de esta naturaleza, con un rival de mucha jerarquía, que en los últimos tiempos ha jugado muy bien las Copas Internacionales, pero sobre todas las cosas, una motivación de ser parte de un campeonato donde te da mucho orgullo en este sentido jugarlo, donde te da prestigio, donde podemos traer a los jugadores, y por qué no, nuestro trabajo también. Así que un poco de las dos cosas, la obligación de estar en un equipo grande y saber que tiene que pelear cada campeonato que juega, y por otro lado, un condimento muy lindo de poder ser parte de una fiesta muy linda de un campeonato internacional. ¿Cuenta con todo su plantel para poder encarar este compromiso y el tema de Carlos Pineda? ¿Ya se le informó si cuenta o no con el futbolista para la competencia o ya no contará con él?



Empiezo por lo último. Carlos ya es jugador del equipo de Costa Rica, o sea que ya ese tema está cerrado, y sí, o sea, por ahí el que no está en óptimas condiciones es Chirinos, ustedes vieron el problema que sufrió en el partido del local acá. No dieron los tiempos para llegar a un 100%, entonces preferimos por ahí que espere, a ver si puede llegar para el próximo encuentro, pero después están todos los jugadores aptos para ser parte de este partido. Por supuesto hay que elegir los 23 convocados, que eso se hace difícil también en la Olimpia, elegir los 23, pero aquellos 23 que están elegidos están en óptimas condiciones.

¿Qué ha observado el Real Estelí y que le ha llamado la atención de cara a esta temporada, ellos están apenas arrancando el torneo local, pocos partidos llevan, ¿cree que esto le puede favorecer a Olimpia



Estamos en las mismas condiciones, incluso creo que tenemos menos partidos nosotros, ¿no? Tres tienen de local, bueno, nosotros tenemos dos. Creo que venimos en las mismas condiciones, en lo que es el arranque, pero lo que hemos analizado, que es un equipo que viene trabajando con una base de hace mucho tiempo, de jugadores de mucha jerarquía técnica, y es un rival muy duro, donde siempre en Copas Internacionales, como decía últimamente, ha sido de los equipos protagonistas, así que es un rival de cuidado, yo creo que es un rival que si no estamos al 100% concentrados en cada minuto del partido, se nos puede complicar, así que los jugadores lo saben, y por sobre todas las cosas, nosotros hemos trabajado en eso, de no ser sorprendidos por un rival que no te perdona, así que creo que va a ser un partido muy lindo de jugar. Olimpia quedó eliminado en los dos torneos anteriores, pero por no aprovechar localidad, al empatar con CAI en la primera edición, y después por perder con Antigua, también aquí de local. ¿Tiene claro que es un sistema que de local no se puede perdonar, y que mañana Olimpia debe ganar, sí o sí, si quiere clasificar?



No, lo que tengo claro es que Olimpia tiene que ganar donde juegue, eso lo tengo claro, sea de local o sea de visita, porque la historia lo dice, porque un equipo que, por ser uno de los grandes del continente, de Centroamérica, tiene que salir a ganar. Por supuesto que de local es un compromiso que tenemos que asumirlo, y te da una tranquilidad, pero después si por ahí no podés rescatar algún punto, o también no tener buenos resultados afuera, se te puede complicar por más que ganen los partidos locales. Entonces, es todo muy relativo, no hay que desesperarse, sabemos el compromiso de local, pero bueno, vamos a ir partido a partido, hoy es Estelí, y vamos a ir por los tres puntos. Después del partido analizaremos si lo que hizo alcanzó, y si obtuvimos resultados, y si no hay que ir a buscarlo, en otro lugar, pero así va a ser la tónica de este campeonato para nosotros.