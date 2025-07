¿Estelí es favorito? Allans Vargas revela por qué se fue a Nicaragua y respeta a Olimpia: " "Sé qué hay que dar el extra"

¿Sientes un matiz distinto enfrentar a uno de tu patria y la rivalidad que también has sostenido con equipos de San Pedro Sula? Es algo lindo, me he sentido muy bien y enfrentar a Olimpia, lo he hecho miles de veces, hoy una vez más, pero ahora con una Copa Centroamericana y no una liga local. La rivalidad siempre está en querer enfrentarlo, yo sé que representa Olimpia aquí, y bueno a darlo con todo.

¿Qué te llevó a ir al fútbol de Nicaragua y consejos sobre el Olimpia?Ellos han visto videos, no es necesario que a uno le diga, son ciertas cosas. Creo que a Olimpia lo conocen bastante y me siento muy bien. Pasa porque Estelí me contactó para venir a jugar Copa Centroamericana y me gustó el proyecto, y bueno, aquí estamos.

¿Qué te han dicho en Real Estelí sobre el encuentro ante Olimpia?

Ya lo conocen, le vienen viendo desde hace unos años. Siempre me pregunta, Olimpia no cambia mucho en su estructura de jugadores, solo tal vez saca uno y trae dos, siempre se mantiene. Olimpia siempre ha sido el mismo estos años, el plus siempre se da y yo que lo conozco más, sé qué hay que dar el extra.

Llegar al subcampeón y sensaciones del grupo

Lo sentimos muy bien, el grupo está bien y varios jugadores saben que se siente jugar esta Copa y esperamos hacerlo bien y ayudar un poco en lo que cabe.

¿Quién llega con más presión?

La presión siempre está, es depende de como lo tomen, tanto como el Real Estelí que ha hecho buenos torneos anteriores y Olimpia también tiene esa "espinita", la presión es para los dos y el que saque provecho va a salir victorioso.

¿Qué significa para ti? ¿Es una oportunidad para demostrar algo?

Creo que sí, en los dos equipos que he estado en Honduras me he desempeñado bien, a mi criterio he hecho buenas cosas y hoy me toca estar en Estelí y esperemos seguir haciendo las cosas bien.