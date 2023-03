Olimpia los pone a temblar: ¿Cómo le ha ido al León ante equipos mexicanos en la Concachampions?

Balance de Olimpia vs clubes mexicanos.

Victorias: 8

Empates: 8

Derrotas: 13

Serie de Olimpia vs equipos aztecas en Concacaf

1972: vs Toluca | Segunda Ronda - Ida | Victoria por 1-0

1972: vs Toluca | Segunda Ronda - Vuelta | Empate 1-1

1983: vs Tigres | Primera Ronda - Ida | Derrota por 1-0

1983: vs Tigres | Primera Ronda - Vuelta | Derrota por 2-1

1985: vs América | Tercera Ronda - Ida | Empate 2-2

1985: vs América | Tercera Ronda - Vuelta | Victoria por 1-0

1987: vs Monterrey | Primera Ronda Norte y Centro - Ida | Derrota por 1-0

1987: vs Monterrey | Primera Ronda Norte y Centro - Vuelta | Empate 2-2

1988: vs Cruz Azul | Ronda Norte y Centro - Ida | Empate 0-0

1988: vs Cruz Azul | Ronda Norte y Centro - Vuelta | Victoria por 2-1

1989: vs Pumas UNAM | Segunda Ronda Norte y Centro - Ida | Empate 1-1

1989: vs Pumas UNAM | Segunda Ronda Norte y Centro - Vuelta | Derrota por 5-0

1990: vs América | Semifinales - Ida | Derrota por 3-0

1990: vs América | Semifinales - Vuelta | Victoria por 2-1

2000: vs Toluca | Cuartos de final | Victoria por 1-0

2000: vs Pachuca | Semifinales | Victoria por 4-0

2005: vs Pumas UNAM | Cuartos de final - Ida | Empate 1-1

2005: vs Pumas UNAM | Cuartos de final - Vuelta | Derrota por 2-1

2006: vs Toluca | Cuartos de final - Ida | Derrota por 2-0

2006: vs Toluca | Cuartos de final - Vuelta | Derrota por 2-1

2008-09: vs Atlante | Grupo C - Fecha 1 | Derrota por 1-0

2008-09: vs Atlante | Grupo C - Fecha 4 | Empate 1-1

2010-11: vs Toluca | Grupo D - Fecha 2 | Derrota por 4-0

2010-11: vs Toluca | Grupo D - Fecha 4 | Victoria por 2-1

2016-17: vs Pachuca | Grupo E - Fecha 1 | Derrota por 1-0

2016-17: vs Pachuca | Grupo E - Fecha 6 | Empate 4-4

2020: vs Tigres | Semifinales | Derrota por 3-0

2021: vs América | Octavos de final | Derrota 2-1

2021: vs América | Octavos de final | Victoria 1-0