Julián Solano, el informático que se ganó la confianza de Pedro Troglio en tres días, sus referentes y su debut soñado

Para muchos niños y jóvenes apasionados al fútbol, su sueño es poder formar parte de las filas del Olimpia , pero el camino no es nada fácil aunque tengas talento, la disciplina, el esfuerzo y dedicación deben ir de la mano cada día.

”Inicié mi carrera en la U-12 del Victoria, luego pasé a una academia de San Pedro Sula que se llama GSM y luego tuve la oportunidad de ir a Uruguay, donde estuve 10 meses”, comenzó contando.

OLIMPIA LE ABRIÓ LA PUERTAS

Luego de varios meses en el fútbol de Uruguay, al jugador hondureño se le presentó la oportunidad de cumplir el sueño de su madre, el que su hijo mejor se vistiera de blanco.

”Yo venía de vacaciones a Honduras y nos reunimos con las personas que trabajo, ellos me dijeron que había la posibilidad que Olimpia me observara y solo me bastaron tres días para llenar los requisitos que pedía el profe”.