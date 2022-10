Olimpia pierde a una de sus promesas goleadoras y se marcha a jugar al fútbol de Europa

“El año pasado a nosotros nos dieron una estadía en la Fundación Marcet con todos los gastos pagados. Le midieron el rendimiento y luego nos enviaron un análisis y nos dijeron que tenía mucho potencial y cosas que aportar y aprender. Nos escribieron en diciembre para que se incorporara desde enero con ellos para ver el tema de la formación. En enero les dijimos que no porque preferimos que siguiera los estudios hasta junio y ver qué podía suceder en esos meses”, comenzó contando Sindy.

Cuando se es jugador y la puerta del extranjero, más cuando es de Europa , se le abre, es difícil rechazarla. No importa en qué nivel de tu carrera estés, siempre estar afuera es síntoma de evolución.

“Nos reunimos, hicimos la llamada, vimos los pro de esta opción, porque el formarse en España es una excelente oportunidad. Se lo propusimos a Héctor porque no es fácil soltar la comodidad pero él estaba firme y decidimos aceptar. Es una cosecha del resultado del inicio de esta formación”, decía con sumo orgullo la madre del nuevo legionario.

“Al regresar del torneo Donosti Cup, donde quedó como el máximo goleador, nos dieron nuevamente la opción de la beca y que él se incorporara el 5 de septiembrs. Nosotros lo pusimos en oración para ver si era lo que Dios realmente quiere para él en este camino para no irnos por emoción sino por una convicción porque él ya estaba entrenando con las reservas del Olimpia”, continúa exponiendo.

“El tiempo es de diez meses porque por año están ofreciéndole las opciones de ir renovando las becas, de que si no le parece no pasa nada con los diez meses, o de renovar por otra temporada y lo vimos bien porque no es fácil separarse de sus padres. Creo que el aporte va a ser muy bueno y al final del torneo vendrían otras opciones de becas y ellos decidirán si está preparado para dar el salto a un equipo de primera”, concluyó hablando del tema.

Héctor Ávila, de 15 años, saldrá de Honduras el próximo 3 de octubre para incorporarse de lleno a la Fundación Marcet desde el 6 del mismo mes. La mamá del muchacho dejó claro que con Olimpia quedaron en buenos términos.

“Nosotros les explicamos la beca que ha ganado nuestro hijo, ellos nos brindaron la carta de retiro y nos dicen que las puertas del club siguen abiertas para él porque él nació ahí y se formó ahí. Todo bien con el Olimpia”, cerró contando.