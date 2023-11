Olimpia está a las puertas del récord de puntos: lo que necesitan los de Troglio para superar su propia gesta

El Apertura 2023 se encamina a ser el torneo de los récords del fútbol hondureño. Primero, porque los albos están solamente a una victoria de romper el récord de puntos. Segundo, porque solo le restan seis partidos para ser campeón de forma invicta, una gesta que no se repite desde 1969 cuando lo logró el mismo Olimpia .

El equipo merengue ostenta de 42 puntos luego de 16 fechas disputadas. De ganarle al Marathón el próximo domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, los albos superarán una cifra nunca antes vista en la Liga Nacional.

De igual manera, si el Olimpia, que ha ganado siete de sus ocho juegos como local en esta campaña, tropieza ante el Monstruo Verde en el entrante compromiso, podrá ir por el récord en la última jornada donde visitan al Génesis de Comayagua.

“Es claro que nosotros mismos nos hemos comprado un tema más, debido a que nosotros estábamos rompiendo nuestro propio récord y este tema hace que cada partido sea incómodo porque empezar perdiendo es difícil y esto hace que la presión sea mucho más. También esto es bueno porque no nos relaja y esto te permite seguir activo para que logremos este nuevo récord. Hoy me interesa el récord, pero lo que más me interesa es ser campeón y vamos a ver qué pasa”, dijo el técnico Pedro Troglio sobre la nueva gesta que está a punto de lograr con Olimpia.