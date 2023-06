OFICIAL: Olimpia y Real España a los grupos de la muerte; Motagua-Olancho se miden en la primera ronda de la Copa Centroamericana

GRUPO C:

Comunicaciones (Guatemala)

Herediano (Costa Rica)

Real España (Honduras)

Águila (El Salvador)

Diriangén (Nicaragua)

GRUPO D:

Alajuelense (Costa Rica)

Motagua (Honduras)

Olancho FC (Honduras)

San Miguelito (Panamá)

Verdes (Belice)

- Formato y fecha -

La Fase de Grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2023 se jugará en agosto, cada uno de los clubes jugará cuatro partidos (dos en casa y dos de visitante), en cinco semanas de competencia. El calendario de la fase de grupo es el siguiente:

Fase de Grupos

Semana 1: 1-3 de agosto (1 vs 3 and 5 vs 2)

Semana 2: 8-10 de agosto (5 vs 1 and 2 vs 4)

Semana 3: 15-17 de agosto (4 vs 5 and 2 vs 3)

Semana 4: 22-24 de agosto (4 vs 1 and 3 vs 5)

Semana 5: 29-31 de agosto (1 vs 2 and 3 vs 4)