¿Por qué aún no renueva con Motagua? Wesly Decas revela su futuro: “Mi prioridad es ir al extranjero”

-ENTREVISTA-

¿Cómo disfrutas de tus vacaciones?

En San Pedro Sula tengo a toda mi familia, ya días no tenía muchas vacaciones, por lo quiero aprovechar a estar con ellos, los amigos, disfrutar, y de allí pensar en mi futuro. Aquí suelo estar en casa, ir al campo de donde salí, venir aquí a la academia (Pumas).

Vacaciones agridulces porque empezaron desde muy temprano...

Sí, el torneo terminó rápido para Motagua, queríamos llegar a la final y no se pudo, hicimos un gran esfuerzo con todos los compañeros. Ahora toca seguir confiando y trabajar porque en en club grande como este siempre te exige títulos, esperamos que este año sea de mucha gloria para Motagua.

Así que piensas seguir en Motagua, aunque no has renovado aún.

Estamos en negociaciones para renovar, todavía no hay nada concreto. Quiero seguir en Motagua, pero estamos viendo otras opciones. En Honduras me hablan hablado equipos y también del extranjero. Mi prioridad es salir afuera, todo está en el aire, no hay nada asegurado, estamos evaluando ofertas, primeramente Dios si sale una opción lo tomaré, sino me quedo en Honduras. Primero veré qué puede salir en el exterior y hasta el final renovaré con Motagua, no tengo prisa. Sé que el club esperan que renueve, pero les hice saber, y ellos me esperarán.

¿Es Marathón uno de los equipos que te ha pretendido?

No, no sé de dónde sacaron eso, Marathón no me ha contactado, pero le doy gracias a ellos por seguirme los pasos. Sí tengo una fecha límite para definir mi futuro, pero eso ya va a pasar.

¿Dónde sería tu destino en el extranjero?

Yo tengo experiencia afuera, estuve en Atlanta United 2, Juarez FC y Nacional (Portugal), ya agarré experiencia en Motagua, por lo que espero seguir afuera. Estoy tardándome en tomar una decisión sobre mi futuro porque mis planes son ir de nuevo al extranjero, ese es mi pensamiento y mi esfuerzo en cada partido. Hay varias opciones, hay dentro de la región y fuera de la región, no puedo mencionar nada más.