Orinson Amaya da la cara en medio de la crisis: por qué se fueron Obelar junto a Molina y confirma el futuro de Keosseián

Y por si fuera poco, en tres días se ha confirmado la salida de dos elementos del plantel en pleno transcurso del Apertura 2022 . El domingo se desveló que el asistente técnico Juan Obelar no continuaba y este martes se anunció que el zaguero central argentino, Braian Molina, rescindió su contrato con la entidad sampedrana.

Orinson Amaya , presidente del Marathón , salió al paso para aclarar los últimos acontecimientos en su equipo. “ Obelar me dijo que ya no podía continuar más en el equipo y que tenía que regresar lo antes posible a su país para tender unos asuntos familiares que le estaban aquejando y entiendo la parte de él”, dijo al programa radial Minuto 90.

Y agregó: “El tema de Molina lo quiero dejar bien claro porque siempre se especula que el problema es Manolo y muchas cosas, pero lo cierto es que, cuando una persona te dice ya no quiero seguir aquí y te pone los problemas realmente como son es difícil tenerlo a la fuerza. Muchas veces las cuestiones personales están por encima de lo futbolistico”.

El mandamas de los verdes no desaprovechó para dar sus sensaciones del mal momento que viven dentro de lo deportivo.

“No se puede tapar el sol con un dedo, los jugadores están preocupados y presionados porque ellos quieren hacer las cosas bien y quiero dejar claro que en Marathón no hay ningún problema a lo interno entre jugadores y cuerpo técnico es más observo un gran respaldo”.

El edil del 9 veces campeón del fútbol hondureño no dejó duda en que el timonel uruguayo seguirá firme en su cargo durante todo el campeonato. “Yo no puedo pensar como presidente en estar cambiando técnico a cada rato, esa no es solución. Uno debe pensar en pro a la institución. Manolo está fuerte, así como lo estoy yo, Rolin Peña y toda la junta directiva. Esto lo vamos a sacar adelante”, aseguró.