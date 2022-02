$!Pablo Lavallén: “¿La pérdida de tiempo? Motagua no tiene culpa, es responsabilidad de los árbitros que atentan ante el fútbol”

No, Olimpia no puede venir a buscar el resultado. Previendo la forma de jugar del Motagua , sabíamos que teníamos que estar sólidos atrás, nos anotaron rápido y eso nos llevó a modificar después, buscar hacer cambios de jugadores que tienen un buen uno contra uno como ( Michaell ) Chirinos o ( Diego ) Reyes , sin abusar del pelotazo directo porque ese es el juego que les favorece más a ellos cuando no tenemos espacios. Llegó tarde el gol, antes hubo ocasiones para hacer el empate, pero ellos se encerraron bien e hicieron bien su juego.

Jerry Bengston ha arrancado apagado el Clausura.

Él estaba bien hoy, lógicamente en este tipo de escenarios donde el rival (Motagua) se vuelve muy combativo y se cierra, no es el mejor terreno donde Jerry se maneja. Es un goleador, nadie lo discutirá. Viene de hacer un par de partidos donde no ha anotado y esto lo ha de tener inquieto, pero nosotros tratamos de mover a los jugadores para ver qué nos pueden dar.

No es una prueba cualquiera, estamos compitiendo y se nos van a exigir los resultados. Cuando tengamos un tipo de partidos donde los jugadores de la banca tienen las características para estar dentro de la cancha, estarán, y cuando debemos tener otro tipo, saldrán quienes lo tendrán. Estamos conociendo el plantel y así dar minutos a todos. El fútbol, más allá de los premios o trayectoria, es de actualidad y hoy la actualidad le dio la oportunidad a Jerry de iniciar, pero debido a las circunstancias, salió.

Infeliz con el trabajo arbitral de Nelson Salgado

Me deja tranquilo el hecho de tener un grupo que a pesar de haber jugado un partido demasiado, demasiado cortado, no perdieron la cabeza, eso me deja tranquilo. A pesar de que permanentemente había jugadores lesionados, tirados en el suelo, faltas constantes o que en cada saque de arco era pérdida de tiempo... de esto no tiene culpa el rival, es su estrategia, quienes deben manejar qué tanto se jugará un partido son los árbitros, que están atentando contra la gente que mira el fútbol. La gente no viene a ver a pausas de mucho tiempo de jugadores tirados, en camilla, para eso no paga el público, si no para ver un partido intenso y aguerrido, pero en cómo se dé un partido, si es cortado o ágil, es responsabilidad del árbitro.