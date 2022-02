$!Diego Vázquez explica por qué jugó Marlon Licona y su reacción tras dejar ir el triunfo ante Olimpia: ‘‘Cuando te empatan así, no me gusta’’

El DT de los azules aseguró que les costó tener la pelota en el complemento porque no tenía a los titulares, ya que estaban lesionados.

Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2022 en Honduras

‘Tuvimos que hacer un cambio obligado y a partir de ahí nos costó un poquito en la mitad del campo porque los jugadores que juegan fijo en esa posición están lesionados. Por ahí vino el error y el gol del rival’’, comentó.

‘‘Tuvimos un orden que me gustó bastante, en el segundo tiempo el bloque quizá estuvo muy bajo, teníamos que presionar un poquito arriba, pero el rival también tiene virtudes. Cometimos un error involuntario y muy grande en la salida. Cuando te empatan así acepto que no me gusta, me deja la sensación de que lo pudimos haber ganado’’, lamentó Diego en la rueda de prensa.