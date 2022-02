Pablo Lavallén habla del Motagua de Diego Vázquez, de la ausencia de Bengtson y lo que le sorprende de Javier Portillo

Pablo Lavallén, ya con un poco más de conocimiento del fútbol hondureño, habla con más propiedad, sobre todo de su Olimpia, al que todavía sigue conociendo pero donde los resultados se le comienzan a dar. El entrenador argentino del Olimpia compareció en Cinco Deportivo, se sentó con Salvador Nasralla y habló con total serenidad de lo que ha vivido en Honduras. En la misma, revela lo que le sorprende de Javier Portillo, del tumor que ha alejado de las canchas a Jerry Bengtson y afirma que el Motagua de Diego Vázquez es el equipo que más le complicó en lo táctico. LO QUE DIJO: Ausencia de Jerry Bengtson: “Sí, tiene (un pequeño tumor), ya lo operaron este martes y la siguiente semana se reintegra a los entrenamientos, está lógicamente cuidado por los médicos porque son ellos cuando un jugador tiene molestias son los que deciden si pueden entrenar y cuando lo reintegran al grupo comienzan los trabajos físicos. El doctor Pineda me dijo que al jugador había que procurar que no hiciera movimientos bruscos para que esa incisión cicatrice lo más rápido posible. Ha perdido varios días de entrenamiento pero los tendrá que recuperar”. La clave del éxito del “Pulgarcito”: “Javier Portillo es sin duda un gran ejemplo de cómo hoy el fútbol se ha estirado en la vida útil del jugador, el secreto es que el jugador se cuide. Un atleta tiene que comer bien, descansar bien, sobre todo a mayor edad, el cuerpo humano va perdiendo masa muscular y nutrientes entonces uno le tiene que dar al cuerpo lo que necesita para jugar en un alto rendimiento. Lo de Portillo es asombroso, si uno ve las marcas que registra del GPS por lo que corre en cada partido, se da cuenta que corre como un jugador de 25 o 26 años y no tiene ese peso de la edad que nos pasa a todos”.

La charla de Pep Guardiola: “El futbol se ha vuelto muy dinámico, hace 30 o 40 años se hablaba de equipos ofensivos o defensivos, hoy se habla de equipos que explotan bien eso, la fase de las dos partes. En la ofensiva los interiores son muy importantes. Guardiola decía en una de sus charlas que ‘no es importate estar en el área sino llegar al área porque cuando se llega se sorprende’. Los interiores han sido una revolución y la inclusión de que los laterales sepan atacar, eso es muy importante”. Una variante más que se suma: “Félix Crisanto hizo un buen partido, muy sobrio, tenía tiempos sin participar en el club. Este inicio de torneo me sirvió para ir conociendo a todos y sacar conclusiones para la segunda parte del torneo y es cuando viene lo más importante”. Jugar fuera del estadio Nacional: “Afecta mucho porque a los equipos rivales les hes mucho más cómo jugar fuera del estadio Nacional y de Tegucigalpa, con la presión de la gente, sentirse del todo visitante, nosotros hemos jugado siete jornadas y por más que el papel marque que somos locales, hemos sido visitantes y no sabemos lo que es, o por lo menos yo no sé qué es jugar en nuestro estadio. El Olimpia sabe lo que es jugar en el Nacional y jugar fuera esa es una ventaja grande para los rivales”. El gusto por el juego: “Me gustan los equipos que tengan variantes y sean inteligentes. Lógicamente me gusta el futbol asociado y bien jugado, jugadores que tengan movilidad y sepan presionar. Ante las dificultades que te presenta liga hondureña por su fortaleza física, por lo inestable a veces de las canchas, uno tiene que adaptarse y sacar nuevas herramientas. No puedes jugar de igual forma en el Morazán como en La Ceiba o Danlí porque las canchas son distintas, los rivales no son los mismos, hay más fuertes, UPN, Vida y Real España intentan jugar más, más de toque; me gusta que el jugador tenga un abanico de oportunidades”.

Alaba al fútbol hondureño: “Hay un potencial innato en esta tierra que hay que desarrollarlo pero eso implica un gasto por parte de las instituciones que unas la podrán hacer y otras no. Si se quiere tener un mejor nivel de futbolistas, hay cosas que se tienen que mejorar; campos, infraestructura, inferiores, son los pasos básicos que hacen que el fútbol más potente del mundo sean lo que son. Argetnina es lo que más conozco, tiene desde los 10 años los juveniles enfrentan un torneo diagramado como lo juegan los de la primera división. Boca, Racing, San Lorenzo juegan entre ellos. Comienzan a competir desde muy pequeños, los campos son muy buenos, están bien y hace 20 años no eran así, eso permite que Argentina siga generando jugadores y exportando a Europa”. Trabajos en inferiores: “Es un trabajo que tarda entre cinco y diez años para que un club pueda hacer crecer su estructura pero es cuando uno tiene una fábbrica, ya una vez que está funcionando lo único que da es beneficio. Cuando uno agarra un juvenil de 10 u 11 años y trabajarlo durante seis o siete años y que después tenga la posibilidad de llegar a primera división y todo lo que se invirtió en ese juvenil es un 5 o 10% de lo que le va a dar ese jugador cuando se venda”. Habla de las complicaciones por no tener torneo de reservas: “Ayer hicimos debutar a un chico (Heber Jafeth Núñez) que hace dos años que no compite y eso es algo muy perjudicial para los jóvenes, y la liga te exige poner un joven menor de 20 años, hace que los chicos no estén preparados para que se metan en el máximo circuito. Creo que es un avance volver a poner en funcionamiento el torneo de reservas, que sea una generación mejor”.

¿A quién te gustaría ver en el banquillo? Amado Guevara y Ninrol Medina: los dos principales candidatos que tiene Motagua para sustituir a Diego Vázquez, sin embargo, uno de ellos ya dio su respuesta. Publicado por Diario Deportivo Diez en Domingo, 27 de febrero de 2022