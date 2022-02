$!Pablo Lavallén tras el triunfo ante UPNFM “Fuimos efectivos y por momentos inclinamos la balanza”

Pese al triunfo ante el cuadro universitario, el técnico de los merengues no dejó escapar para mencionar los aspectos que no le gustaron de su equipo.

Lavallén lamentó ciertos criterios de los árbitros para reportar el tiempo perdido en el partido. “La verdad no entendí, pero no quiero hablar de los árbitros, ya que pareciera que estoy en contra. Si veo que un jugador se cae, entra camilla como en otros juegos ante Motagua, Vida y se pierde tiempo, está perfecto que den cinco minutos”

“Me acerqué al cuarto árbitro respetuosamente y no te responden, no sé la verdad cómo podemos entender que está pasando si lo que están cobrando no te lo explican. Pudo haber caído el gol de UPNFM, y yo no quiero que me favorezcan, ni me perjudiquen, sino que se cobre lo que se tenga que cobrar”

En lo que respecta a la idea de juego que está implementado en su mandato con el Olimpia.

“Tenemos ratos en dónde el equipo entiende que debemos jugar y lo hace muy bien y por momento cometen errores que ya los hemos repetido en otros juegos. Lamentablemente hemos tenido que ir cambiando por jugadores lesionados y no hemos podido mantener una continuidad en el once, pero a mí esto me sirve para ver a los futbolistas y así encarar una segunda vuelta y con quienes tendré más tomado en cuenta para el cuadro titular”.

El técnico de los merengues reconoce la necesidad de sumar ante los universitarios.