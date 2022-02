El emotivo mensaje de despedida de Rubilio Castillo a Diego Vázquez: “Confiaste en mí”

Rubilio Castillo ha sido uno de los primeros futbolistas que se ha pronunciado sobre la salida del entrenador argentino, Diego Vázquez, del Motagua.

El atacante hondureño fue uno de los futbolistas que más se destacó en la “era” de Diego Vázquez con sus goles.

“En lo personal estoy súper agradecido con vos por todo lo que me enseñaste, recuerdo el primer torneo cuando no me iba de lo mejor, confiaste en mi”, remarcó Rubilio Castillo.

Y agregó: “Me sobran las palabras por todo lo que vivimos y logramos, pero me quedo con las cosas buenas, sé que te irá bien donde vayas”.