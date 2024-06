Polémica aclarada: Ronaldinho sorprende y confiesa el motivo de sus críticas contra la Selección de Brasil

La leyenda del balompié sorprendió al declarar que “ya no vería” los partidos de la ‘verde amarella’ porque “es uno de los peores equipos de los últimos años”, palabras que no fueron bien recibidas por el público del país sudamericano.

“Esto es todo muchachos, eso es todo para mí. Este es un momento triste para aquellos a quienes les gusta el futbol brasileño. Es difícil encontrar la energía para ver los partidos. Este es, quizás, uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables, son jugadores promedio en su mayor parte”, disparó Ronaldinho en una entrevista que concedió al canal de YouTube Cartoloucos.

Luego que sus declaraciones se hicieran virales en redes sociales y en los medios internacionales, el ex crack del Barcelona aclaró la polémica con un posteo en su cuenta de Instagram, donde reveló que se trataba de una campaña publicitaria.

“Nunca dejaría de apoyar a Brasil. Estas palabras de abandono mío, de hecho, fueron reproducciones de publicaciones reales de fans en las redes sociales. ¿Te imaginas escuchar estas reseñas antes de jugar?. No es posible, la motivación baja. El apoyo de la afición hace una gran diferencia para los jugadores y lo que necesitan es apoyo en este momento. Por eso, me uní a Rexona en este movimiento para alentar a la afición a que no abandone y quiero hacer un llamado a toda la afición a traer confianza durante la Copa América, porque, como Rexona, nunca abandonaré nuestro futbol”, aseguró Ronaldinho, quien se unió con la famosa marca Rexona.