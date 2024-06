Raphinha responde y deja mal parado a Ronaldinho tras criticar a la selección de Brasil: “Le pidió entradas a Vini”

Y agregó: “Falta amor por la camiseta, falta garra y lo más importante de todo: fútbol. Repito, nuestro desempeño ha sido una de las peores cosas que he visto. Es una vergüenza. Por lo tanto, declaro aquí mi abandono. No veré ningún partido de la Copa América y no celebraré ninguna victoria”.

“No sé si fue una promoción o no pero... hace unos días me cuentan que le pidió entradas a Vini Jr para venir a ver nuestros partidos”, dijo Raphinha entre risas.

“Fue una sorpresa no sólo para mí, sino para todo el grupo... Nunca en su vida había hecho una declaración así; al contrario, siempre ha mostrado su apoyo a la selección. Fue una sorpresa para mucha gente. Le considero un ídolo, una referencia, todos los que están en la selección, no sólo los jugadores, sino todos los que trabajan aquí lo ven como una referencia”, explicó el jugador del Barcelona.

Raphinha deja claro que no está de acuerdo con las palabras de Ronaldinho.

“Fue un shock para nosotros. Evidentemente, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, voy por mi tercer año y veo compromiso, ganas, orgullo de vestir la camiseta, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que no veo empuje, ganas, tener jugadores medios vistiendo la camiseta de la selección. Estoy completamente en desacuerdo, todos tienen calidad, mérito”, detalló en conferencia de prensa.