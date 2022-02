Pablo Lavallén: “Real España se puede soltar como lo hizo en la jornada anterior; ¿Héctor Vargas? No lo conozco”

Pablo Lavallén no se confía de lo que pueda hacer Real España el domingo ante Olimpia en el tercer clásico de l Clausura 2022 de la Liga Nacional , correspondiente a la fecha seis.

El aurinegro llega con nuevo entrenador a este cotejo, se trata de Héctor Vargas , un personaje reconocido en Honduras, pero no por Pablo, quien informó que será asesorado sobre lo que podría hacer el León de Formosa el domingo a las 5:00 pm.

“Sobre Vargas no tengo nada que afirmar, es un entrenador que tiene años dirigiendo en Honduras. No tengo el gusto de conocerlo, así que no puedo dar ningún tipo de opinión”, confesó.

¿El cambio de técnico trastocó el planteamiento para el clásico? Se le consultó a Lavallén.

“El cambio de entrenador puede cambiar en el once que yo quiera parar, pero la plantilla es la misma. No conozco la forma de jugar de Vargas, hay muchos acá que sí, quienes me intentarán darme una noción de qué puede plantear”, contestó.

Y profundizó sobre el rival: “A los jugadores del Real España sí los hemos visto, sabemos cómo juegan, qué les gusta y qué no, la capacidad que tienen. Más allá de quién esté en el banquillo, nosotros intentaremos hacer el juego que más nos convenga e imponer las condiciones a nuestro estilo”.