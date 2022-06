Pedro Atala confiesa cómo convenció a Eddie Hernández de fichar por Motagua, habla de Rubilio Castillo y Omar Elvir

Además, el dirigente revela el motivo por el que Rubilio Castillo no regresó al nido y habló del tema de Omar Elvir , quien estaría viviendo sus últimos días en la institución. El ‘Burrito’ tiene una importante oferta de los Potros de Olancho y Atala asegura que no pueden competirle. La última palabra la tendrá el defensor.

¿Qué le ofreció a Eddie para llegar a un acuerdo?

‘‘Yo le dije que venir a Motagua es un reto, venís a un equipo campeón, tenés el compromiso de ser mejor que los delanteros que están en el equipo, tenés una espinita clavada de no salir campeón con el equipo, estuvo en una final que no pudimos ganar ante Real España. Es una persona que viene con mucha madurez, él estaba buscando una estabilidad para su familia. Se le venció el contrato con el vecino (Olimpia) y no lo renovaron. Nuestro cuerpo técnico, después de ver su carrera en videos, cree que es el jugador ideal para que tengamos una delantera más consolidada. Viene con una mentalidad de revancha y me gustó su actitud. Cuando hablamos de quedarse aquí donde vive, pues probablemente ahí lo decidió’’.

¿Fue una negociación complicada?

‘‘No sentimos que fue una negociación difícil, él puso de su parte. Tal vez él se equivocó antes en algún momento, pero siento que las cosas serán diferentes este torneo. Todos en esta vida merecemos una segunda oportunidad’’.