Pedro Atala revela las opciones que tiene Motagua para reemplazar a Diego Vázquez: la decisión se tomará el lunes

El máximo dirigente del club capitalino considera que la salida del entrenador argentino Diego Vázquez era lo más “sano y conveniente” para la institución ya que “los números no salían”, al igual que se ostentaba un ambiente tenso.

“Fue una decisión a nivel de la junta directiva, nosotros sólo tenemos palabras de agradecimiento para él. Esta ha sido su casa desde que era jugador. No hay nada más que agradecimiento, a veces hay memorias cortas, pero sentimos que llegamos al tope con la situación y (el proyecto) ya no caminaba”, fue la primera acción del señor Atala.

Y agregó sobre la salida de “La Barbie”: “Pensamos que el cambio puede ser importante para la mentalidad de los jugadores. Los aficionados eran quienes pedían más la salida de él, pero no fue por eso que se tomó la decisión, sino porque los números ya no estaban saliendo. Ese 5-0 en Seattle fue la gota que derramó el vaso. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Primitivo Maradiaga vino y se fue tres veces, su situación es la misma. Diego tiene las puertas abiertas para un eventual regreso”.

Culminó con: “Ya no había buen ambiente y cuando es así es mejor prevenir, no se puede sacrificar al equipo. Era lo que más convenía porque ya había mucha presión y mal adveración- Probablemente, Diego no tenga toda la culpa de todo lo que pase, pero la gente piensa que lo más fácil es botar al entrenador. Motagua tiene 93 años, aquí vienen y se van entrenadores; el club es primero”.