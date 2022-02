$!Rubilio Castillo revela nuevas ofertas del extranjero y resiente la salida de Diego Vázquez de Motagua: “Ese perfil que dejó será difícil reemplazarlo”

“Se están manejando muchas opciones, estamos viendo cuál es la mejor, primero para la familia y una futbolísticamente. Ahora estoy más maduro, volver a la Liga Nacional no era malo, no era retroceder, pero no está en mis planes regresar”, detalló.

En cuanto a la salida del entrenador Diego Vázquez de Motagua ha causado mucha nostalgia, sobre todo en el ariete catracho quien catalogó al estratega sudamericano como “una gran persona”.

“Es una lástima que Diego Vázquez no pueda seguir en el Motagua, pero esto es fútbol. Yo estoy agradecido con él, no es fácil y tampoco era sano. Diego le dio mucho al equipo, a mí me ayudó a tener ese crecimiento y con esas palabras me quedo corto para todo lo que hicimos. Nuestra única intención era sacar a Motagua adelante, tenía mis discrepancias con él, pero era por el bien del club. Estoy agradecido con él porque tuvo mucha incidencia en mi carrera”, declaró Rubilio a través de la transmisión en vivo vía zoom.

