OFICIAL: Pedro Troglio confirma que firmará contrato con Olimpia este miércoles y se olvida de la Selección de Honduras

“Yo mañana estoy firmando contrato con Olimpia. Tengo que firmar porque está el tema de que tengo que presentar la lista de Concacaf. Pero no es que no firmamos por esto, ah no, no se firmó porque no hubo tiempo, salimos campeones y me fui a las tres horas, volvimos y fuimos a Tela, volvimos y ahora vamos a Estados Unidos. Vamos a firmar por un año”, informó Pedro Troglio.

El estratega sudamericano era uno de los tres candidatos para ocupar el cargo que dejó Diego Vázquez como entrenador de la Selección de Honduras, junto a Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio. Este último es la gran prioridad de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth), según pudo conocer DIEZ.