Pedro Troglio avisa previo a la final Alajuelense - Olimpia: “Tengo unas ganas enormes de ganar la Liga Concacaf”

Pedro Troglio no come ansias, no piensa en revanchas, no adelanta alineaciones ni tampoco da espacio para la polémica. Su objetivo es claro porque “sus ganas son enormes”: ganar la Liga Concacaf.

El balón rodará el miércoles a las 7:06 pm de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto para definir en la casa del Alajuelense el título internacional, la única cuenta pendiente del entrenador albo, la que “sería mi revancha”.