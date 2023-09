¿Campeón invicto con Olimpia? Troglio se sincera y habla del regreso de Casildo: “Nosotros tenemos los pies sobre la tierra”

CONFERENCIA DE PRENSA

Valoraciones del duelo

Contento porque era un partido complicado en la previa, pero los jugadores manejaron bien el trámite del partido, buscaron el lugar donde habían trabajado estos días en lugares donde podíamos lastimar, y hemos lastimado. Gracias a Dios vinieron los goles y se jugó en gran nivel. No solo los goles, sino una buena posición de balón, de llegadas. Me parece que somos justos ganadores, ya pasó y ahora hay que prepararse porque viene otro partido complicado el domingo.

Insaciable en este partido, ¿qué va a detener a este Olimpia?

Nosotros somos conscientes que esto es partido a partido. No hay claridad de decir “somos los únicos”. Ahí están Real España, Motagua, Génesis, Real Sociedad, es un campeonato difícil. A mí me causa, porque como Olimpia ha ganado últimamente, hasta se desprestigia el fútbol hondureño. El campeonato es difícil, porque jugás contra hondureños, es intenso, es duro y lo que hemos logrado estos cuatro años es una continuidad, no nos sobra nada. Somos los primeros en saber, no nos creemos más que nadie y tratamos de jugar cada partido como el último.

Se alejaron con el primer lugar del torneo

Sí, son ocho partidos, 18 juegos sin perder, cuarenta y picos de partidos que perdimos dos veces, es una cosa increíble. Lo que pasa que el desprestigio es muy fuerte, nosotros tenemos los pies en la tierra, para mí es muy duro este torneo, pero lo que están haciendo estos jugadores es increíble. Algunas cosas en el camino salen mal, pero soy un agradecido, el tiempo ya va marcando el camino y como dije el primer día veremos que nos depara el destino.

¿Qué cree que le falta a este equipo por mejorar?

Me preocupan que nos han un gol en el último minuto. Siempre hago hincapié en los jugadores, debemos encontrar el placer de seguir viviendo esto, ya que esto no es normal. Esto le pasó a la Juventus, PSG y a nosotros de ganar casi todos los años el campeonato local, Comcacaf. No es normal, hay que disfrutar. Que no nos detenga nada, que un traspié no nos detenga, hay que salir adelante y lo que hacen los jugadores es de admirar.

Tuvo que despertar a Olimpia ante Génesis y el retorno de Casildo

Nosotros empezamos bien, por ahí hubo un par de pelotas que nos ganaron en tiros de esquina y se complicó en un rechazo. El equipo estaba bien, por ahí fueron unos minutos, desde el minuto 4 hasta el 10. El equipo fue arrollador, fue mejor. También tuvimos la posibilidad de que Casildo entrara, vamos a ver si le damos un poco más de tiempo, lo que pasa que en esa posición hay muchos jugadores, la intención es darle más minutos, estoy contento por él, sé lo que ha sufrido.

¿Parece que su equipo no tiene meta, le llama la atención ser campeón invicto?

No. Lo que yo le digo a los jugadores es que tenés que batir tus propias metas, sería bueno salir campeón invicto o superar los 44 puntos que hicimos. Siempre nos ponemos objetivos, pero tengo claro que soy el primero en decirle a los jugadores que no hay que creérsela. Hoy a Carlos le decía, que arrancan los primeros minutos y te hacen un gol, el trámite del partido cambia, no hay que creérsela. Es un equipo que no se cansa de seguir luchando, se levanta en partidos difíciles. Es un equipo que me ha dado muchas alegrías. Siempre digo que soy uno de los grandes perdedores del fútbol mundial. Hay que seguir disfrutando mientras dure.

Kevin López pidió cambio, ¿cómo está el tema de Yan Maciel, Elvin Casildo?

A Arboleda lo llevé al banco, no lo quisimos arriesgar ya que viene con un problema. Paz ya estará para el domingo y el caso de Yan Maciel estará listo para el duelo ante Real España. Julián Martínez sorprende cada día, parece un señor jugando. Intentaré darle minutos a Dimitri Gordon, porque lo merece. Kevin sintió un calambre, pero, de ser así, no lo arriesgaría el domingo. Seguramente habrá cambios.