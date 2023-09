César Vigevani tras la goleada de Motagua al Victoria en el estadio Ceibeño: “Tenemos un grupo bárbaro”

El entrenador argentino de Motagua analizó el triunfo conseguido anoche en el estadio Ceibeño.

“Los primeros 15 minutos nos costó acomodarnos, era obvio que ellos iban a ingresar con ese ímpetu de llevarnos puestos, pero después el equipo se acomodó y a partir del primer gol nuestro, fuimos superiores, dominamos el campo, el juego. Hicimos muchas triangulaciones desde nuestro campo que casi terminan en gol, es el fútbol que estoy convencido que los jugadores de Motagua lo pueden hacer. El grupo lo está entendiendo cada vez mejor y es un resultado que nos da confianza para seguir mejorando también”, expreso el DT de los azules.

César Vigevani afirma que está contento y con mucha confianza por lo que ha mostrado su plantel desde que llegó.

“A mí me gusta que el equipo no se frene, que insista. Es parte de lo que quiero transmitirle a mis jugadores, pero los chicos dan todo, tenemos un grupo bárbaro. Están todos dispuestos a meterse, hoy venimos con cinco bajas importantes. Tercer partido con el arco en cero, hicimos cuatro goles. Estoy contento con el funcionamiento, estamos agarrando al equipo en poco tiempo y eso me inspira confianza”, destacó.