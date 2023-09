¡El azul es sublíder! Motagua goleó al Victoria en La Ceiba y Agustín Auzmendi fue figura con su hat-trick

Ya desatado, Auzmendi se tomó revancha de un perdón en el cierre del primer tiempo con su tercer zarpazo, al 55. Era fuera de juego, pero qué le importaba al depredador para festejar un hat-trick que le infla el pecho de confianza. ¡Ocho goles en 13 no juegos no está nada mal, eh! Motagua destrozaba 4-0 a Victoria en un partido de muchos ex... Vigevani suma siete de nueve puntos, el Azul cierra la primera vuelta con 14 unidades y ya está a tres del líder Olimpia...

Además: Real España y Olancho FC en San Pedro Sula

LA FICHA DEL JUEGO

Victoria

Goles: No marcó.

Tarjetas amarillas: Gaspar Triverio Min. 33, Luis Hurtado Min. 60, Alexy Vega Min. 85

Cambios: Carlos Bernárdez por Juan Ramón Mejía Min. 46, Norlan Félix por Júnior García Min. 46, Marlon Ramírez por Luis Hurtado Min. 60