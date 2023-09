Pedro Troglio es contundente sobre el nivel de los rivales de Olimpia, la llegada de Vigevani y la multa que le tocó pagar

Con mucha frialdad y cómo en solitario en la cima de la clasificación de presente torneo, Pedro Troglio, se pronunció al momento de Motagua con su nuevo técnico y la posibilidad de en algún momento dirigir otro club.

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE CONCACAF

”Lo perdido no lo considero como un fracaso, sino como un objetivo no conseguido. La idea no era quedarse fuera en la primera ronda, sino llegar a las instancias finales, no digo ganarlo porque sería demasiado soberbio, no siempre se va a ganar todo en Concacaf, donde jugás con los mejores de cada país”, dijo Troglio al Programa Minuto 90.

IRSE DEL OLIMPIA SI NO GANABA NADA

”Si a lo largo de un año en el Olimpia un técnico no gana nada, no puede seguir en el club, ese es un tema que yo creo, no sé si los dirigentes piensan otra cosa”.

SORPRENDIDO DEL NIVEL DE CIERTOS RIVALES

”Me sorprende gratamente porque el campeonato se está volviendo más complejo. Cuando vine en el 2019 miraba los cuatro grandes y después los cuatro o cinco equipo sabías que ibas a hacer los seis puntos, pero ahora no hacés los seis con Génesis, UPNFM, Olancho o Real Sociedad y eso habla bien del torneo”

”En cuanto a los equipos grandes; Motagua jugando los dos campeonatos no ha podido estar al cien, pero siempre es un equipo temible, el Marathón si nos ganaba se ponía a un punto nuestro y España es el que no anda bien”.

SOBRE VIGEVANI DT DE MOTAGUA

”Me pareció una falta de respeto hacerle una pregunto a un entrenador que nunca enfrentó al Olimpia, me parece que fue de mal gusto. No sé si él entendió lo que le quisieron decir, pero la respuesta me pareció perfecta”

”Es un muchacho joven, trabajador, y se ha hecho camino al no haber sido un personaje del fútbol como jugador y llegó a distintos países y eso habla muy bien de él, yo veo al Motagua con dos o tres conceptos que él habló en la conferencia que se nota y será un rival muy duro para ganar”.

TEMA ANDRÉ ORELLANA

”Él no tenía cabida para ser titular indiscutido porque yo tengo en esa posición, yo tengo cuatro o cinco jugadores de primer nivel o seis con Casildo que ya está yendo al banco. Nadie le podía asegurar jugar 18 o 22 partidos como lo está haciendo en Marathón. En junio lo quise traerlo, pero por cuestión de respeto lo dejamos por un año”.

“Es un jugador rápido, fuerte, pero tiene ese problema como decimos en Argentina que le se salta la térmica. Nos llamó a todos pidiendo perdón y va ir aprendiendo, tiene 21 años y hay que ayudarle”.

¿DIRIGIRÍA OTRO EQUIPO EN OLIMPIA?

“Inicialmente no podría dirigir el clásico rival de toda tu vida acá en Tegucigalpa por una cuestión de cariño y respeto que le tengo a la gente de Olimpia. Yo no podría traicionar un equipo como Olimpia al dirigir un equipo que le duela al olimpismo”

¿QUIÉN PAGA LAS MULTAS?

”Las pago yo, me toca pagarlas. Es muy fácil hacerse el guapo con la plata de los otros y le toca a uno depositar en el número de cuenta que te dan. Es mejor que no te echen, ya después que me echan me quiero morir”.