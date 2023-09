“La Tota” Medina y sus sensaciones de reencontrarse con Motagua; ¿cuál es el mejor jugador en Honduras?

Sí, decimos crisis cuando uno no está bien, es entendible y quizás esa palabra vale para este momento. Pero tenemos la capacidad para levantarnos, hemos armado un buen plantel, de buenos jugadores, hemos trabajado, la idea está porque se ve en el campo de juego. A pasar de que algunas veces hemos estado en la adversidad, el equipo se ha compuesto, ha sacado la casta, ha tenido reacción, nunca ha dado nada por perdido. Cuando iniciemos a manejar otras situaciones y otras cosas seguramente se verá lo que todos deseamos de este Victoria, lo que todos queremos que es fundamentalmente ser competitivo en la tabla de posiciones.

Nos tiene ahí pequeñas cosas que nos han ido sucediendo a lo largo de cada encuentro, errores propios que hemos terminado pagándolos al no lograr el triunfo, los puntos, los merecimientos que en el fútbol no existen. Por ejemplo, puedo decir que contra Real España merecíamos un poco más, pero cometimos errores, lo mismo sucedió con otros equipos. Pero la realidad es que debemos de asumir lo que hoy nos compete, ojalá que en los siguientes partidos en esa perspectiva de que merecíamos habrá que seguir trabajando para que eso se vea reflejado en resultados positivos. Dejamos a un lado lo que merecíamos y comenzamos a cosechar, lo plasmamos en resultados. Nos falta eso, hay que hacer un click en el jugador para que se dé cuenta que está muy cerca de poder lograrlo, a partir de ahí comenzar a confiar en el grupo, en el equipo y seguramente eso nos va a dar los resultados positivos.

Sí, obviamente, me preocupa, por el equipo, por los jugadores y directivos, por todo el grupo. Un entrenador trabaja con profesionalismo, apuesta al trabajo para obtener los puntos, no lo hemos logrado, pero esperamos que solo sea cuestión de tiempo para ganar y estar en una mejor posición, saldremos de esta mala situación.

Sí, sin duda, seguiremos trabajando de la misma manera, atendiendo y corrigiendo otras necesidades por la posición en la que estamos. No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos, pero es lo que hay que aceptar y pensar que podemos cambiar. Hay que ir atendiendo todas esas necesidades que en otra posición sería diferente porque el jugador lo enfrenta con otra ilusión, con otra confianza.

“La Tota” cree que hay tiempo para acomodar las piezas, pero es urgente, la situación obliga por comenzar venciendo nada más y nada menos que al Motagua , su ex al que llevó a tocar la gloria ganando un título contra el Real España .

Usted hizo campeón al Motagua, ¿qué siente al enfrentar hoy a su ex equipo?

Cosas que pasan en la vida y en el fútbol. Me tocó vivir buenos y gloriosos momentos en Motagua, me tocó conseguir con ese equipo la tan ansiada copa 18, eso es imborrable en la carrera de un entrenador, siempre quedan marcadas esas cosas. Dejamos una huella en una institución tan grande, es importante, además fue un honor y un privilegio haber podido estar. Pero esto lo tiene el fútbol, ahora nos toca enfrentarnos, pero el día de mañana quizás nos toque estar de nuevo en Motagua o enfrentarlo con otro equipo. Hoy estoy trabajando en Victoria y le debo respeto a esta institución, sin embargo eso no quita el respeto y el cariño que le tengo al Motagua por haber estado ahí.

¿Pero no enfrenta al Motagua con sangre en el ojo por haber sido campeón y después ser despedido?

No, para nada, no lo enfrento con sangre en el ojo, todo lo contrario, lo enfrento con los mejores recuerdos, anhelos y sentimientos, pero está claro que ahora me debo y defiendo al Victoria con respeto.

¿Es ventaja conocer bien al adversario?

En cierto aspecto sí, pero en otros no. Los jugadores son los determinantes, uno los conoce y sabe los que nos pueden llegar a dar y también lo que el rival nos puede generar, ojalá que me equipo lo haga de buena forma y nos dé la posibilidad de seguir ilusionándonos en lo que resta del torneo. En este sistema de competencia con un triunfo pasamos de la oscuridad a la claridad o de la tormenta al sol. Queremos un triunfo para retomar la confianza, estamos ilusionados de lograrlo con el apoyo de la directiva y la afición. El que no crea que se sume, Dios quiera que las cosas nos salgan para que festejemos juntos, ese es el objetivo.

¿Hay mucha diferencia entra dirigir al Motagua y al Victoria?

Ja ja ja, el calor de La Ceiba, aquí es más caliente que en Tegucigalpa. Nosotros debemos de adaptarnos a los medios, las circunstancias y los elementos de cada institución. Me gusta la forma en que esta ciudad vive y palpita al ritmo de Vida y Victoria, nosotros somos los encargados de hacerla latir para el lado nuestro. Esta es competencia sana y positiva para los demás clásicos del país porque es diferente, están todos los aficionados en las gradas y no hay violencia. Da satisfacción verlos vivir y disfrutar los juegos de esa forma. Uno siempre busca hacer lo mejor para el equipo que lo contrata.

¿Ha enfrentado antes al técnico del Motagua, César Vigevani? No lo he enfrentado, no lo conocía anteriormente, solo tengo alguna referencia de él pero está ahora en una gran institución, tiene una gran exigencia y seguramente ha de querer transitar todo lo que se ha propuesto y lo que le demanda el club.