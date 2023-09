Ramiro Rocca reacciona incómodo con la Comisión de Disciplina tras conocer su castigo y el de André Orellana

La Comisión decidió sancionar a Rocca con tres partidos de suspensión y una multa de 6 mil lempiras. El jugador de la Real Sociedad también recibió un castigo de tres juegos.

Para Rocca no se mide con la misma vara, esto porque a André Orellana, defensa del Marathón, le pusieron dos partidos de castigo tras su salvaje entrada en el clásico frente al Olimpia el fin de semana pasado.

¿Cómo te sentís con está suspensión?

Decepcionado y un poco triste porque es una sensación que nunca me esperé, la expulsión ni me la esperaba, dicen que insulté a un rival, jamás lo insulté, yo me paré al frente para que no hubiera problema, el loco me cabecea a mí, no hago nada y me expulsan a mí. No hablé, no insulté, no hice absolutamente nada y me como tres fechas de la nada.

Van a apelar supuestamente, ahí está el video donde no hago nada, algo que nunca me pensé, es una vergüenza la verdad. A tratar de hacer fuerza para que hoy el equipo saque los tres puntos.

Por otras jugadas más bruscas solo dan dos partidos...

Increíble. Lo que me da bronca es que estamos en un momento complicado y prácticamente me sacan de la cancha por no hacer nada, no puedo ayudar al equipo, no hice nada. Me echa a mí (el árbitro) y tiene que decir que hice algo, tienen que poner por qué me echaron.

¿Sientes que es una persecución contra ti?

No sé si es persecución o algo, la otra vez que me expulsaron en la final sí porque hice el gesto, pero nunca le dije algo a un rival o insultarlo, nada. Las dos expulsiones que tuve fueron por la Disciplina que tomó ese castigo hacia mí.

¿Si fuera otra camiseta sería diferente?

Yo creo que sí.

¿Qué opinas de la Comisión de Disciplina?

No sé con que vara juzgan, hay tremendas patadas que podían haber sido sancionadas por un largo tiempo y yo supuestamente por insultar a un rival, que jamás lo insulté y si lo hubiese insultado, ¿quién no se ha insultado dentro de una cancha de fútbol? y me dan tres fechas por supuestamente eso.

El equipo está en una zona complicada y ha pasado que no has estado, ¿crees que estando presente hubiese sido diferente?

No sé, el equipo está bien, hay grandísimos jugadores, el plantel, pero lo que me da bronca es que no hago nada y me sacan de la cancha. Me dan más sanciones que jugadores que hicieron cosas que no son... ya lo han visto, ¿no?. No puedo ayudar al equipo.

¿Has tratado de manifestar eso a los dirigentes del club?

Hablé con la gente de disciplina del club que traten de hacer algo porque no hice nada, si me dicen que hice algo yo me callo, me como la sanción, pero no hice nada.

¿Estás enojado?

Triste, veníamos de empatar el partido ante Real Sociedad. El loco me cabecea, me llevo bien con él (Jorge Cardona), ni problemas con el pibe. Yo no insulté, no hice nada, es mentira eso. Es más fácil decir que insulté a un rival y expulsarme.

¿Crees que buscan perjudicar al Real España por la situación que están pasando?

Yo pensaba que sino buscan problemas con Real España, es conmigo. La verdad que no sé, pensé muchas cosas. Trato de estar tranquilo.