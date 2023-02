Pedro Troglio: “Esos jóvenes que antes eran insultados, hoy son figuras del equipo”

“Muchos no regresaban y volvíamos a perder la pelota y les dábamos la posibilidad de insinuar algo en el arco nuestro. Victoria pateó cuatro o cinco tiros peligrosos afuera del área, me parece algo parecido a lo que hicimos ante el Olancho, en esos 20 o 25 minutos del segundo tiempo, que estábamos imprecisos y nos venían las contras”, comenzó exponiendo.

Luego de hablar del juego, a Troglio le comenzaron a meter en la cabeza el partido contra el Atlas, juego de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Le consultaron sobre la línea de triunfos que llevan.

“No me gustaría perder nunca y si me toca perder algún partido ojalá que no sea importante, no es normal ganar siempre, como les decía hoy a los muchachos, ‘no nos subamos a la locura de todos’, porque esto costó que llegara, pareciera que es fácil llegar a lo que se logró”, indicó.

Y ahondó. “Se logró después de cuatro años de no poder salir campeón, de ocho torneos, siete sin salir campeón, se armó un equipo que hoy esos jóvenes que antes eran insultados, hoy son figuras del equipo, aceitados en Primera División y sumado lo que hemos hecho en los últimos mercados”.