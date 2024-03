Reveló su nuevo deseo: Pedro Troglio se baña de humildad sobre si son el mejor Olimpia de la historia

Troglio destaca que cumplieron cinco partidos consecutivos sin recibir gol y que continúan ganando, pese a las críticas que atizan sobre que el Olimpia “juega mal”.

“No sé qué es jugar bien al fútbol, porque empatamos cinco y ganamos cinco, en los empates contra Olancho y Victoria erramos como siete goles, el equipo juega bien, que no le haya sacado 20 puntos al segundo no es que no sea así”, dijo el oriundo de Luján, Argentina.

“A mi encanta como juega Olimpia, yo dije algo hoy que quizás ustedes no miran y es que para mi la virtud de este equipo no es que juegan lindo y tiene buenos jugadores, si no que todos corren, eso es lo que no ven ustedes. Todo depende de la voluntad, porque decirle a Chirinos que vaya a recuperar tres pelotas es por voluntad. Creo que nosotros jugamos al fútbol, no a la pelota, y en el fútbol se corre, se defiende y ataca. A veces la palabra defender parece mala palabra, es el fundamento número para así recuperar la pelota, y a mi me gusta como lo hace este equipo”, agregó.

A Pedro Troglio no le gusta alardear sobre que son el mejor Olimpia de la historia: “Decir eso me parece muy engreído y soberbio, porque han existido muchos equipos grandes de Olimpia como los que jugaron finales intercontinentales, los tricampeones de Tosello y Nahún Espinoza que son muy respetados, y sí, nosotros tenemos los récords, pero eso no te hace mejor o peor”.