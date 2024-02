Pedro Troglio habla del invicto y se pronuncia sobre su futuro en el Olimpia: “Hemos podido generar una leyenda”

Se le consultó a Rafa Villeda si se imagina un Olimpia sin Troglio, ¿hay Pedro para rato en el Albo? Yo estoy feliz acá, pero depende de los momentos. Hoy somos todos felices y somos todos buenos porque ganaste. Veremos de aquí a mayo... perdemos el campeonato y empezamos a escuchar: “Uy, ya cumplió un ciclo”. Es mucho de lo que va a pasar mañana. Yo estoy feliz; si no, no me hubiera quedado cinco años. Yo estoy feliz en el país, en donde estoy lejos de mi familia y que es terrible, pero en ningún momento pienso que no tengo una continuidad en Olimpia. Dependerá de cómo me va y de lo que el club quiera hacer.

¿Es un momento especial este? Yo te pregunto a vos: ¿estarías cinco años alejado de tu familia, si estuviera incómodo en un lado? No. Estoy feliz, me tratan bien, mi familia me banca. Mi familia tiene decidido que si esto va para largo, venirse conmigo, así que vamos a ver hasta donde vamos.

¿Hoy sí se imagina otros cinco años en el Albo? Sí, pero cinco años si ganás. Cuando vos no ganás un campeonato, ya te empiezan a insultar porque Olimpia es así. En Olimpia no importa este, sino el otro título. Yo lo tengo bien claro: si gano, la gente te quiere y, si no ganás, la gente te empieza a ver distinto, así que depende muchísimo de lo que logremos.

Están a un partido de alcanzar el récord invicto, ¿ya puede decir que sí es algo que quieren?

No, no es que no lo quiera. Todo lo queremos, pero también somos prudentes. Cuando arrancamos, faltaban ocho juegos y ahora ya estamos a uno, entonces claro que queremos superarlo, no queremos igualarlo, pero no es fácil. No es que pasó Motagua y ya está el récord. UPNFM es duro, Victoria ya está jugando bien. Va a estar bravo, pero ojalá que lo podamos superar.

¿Creo que su Olimpia es uno de los mejores de la historia?

Es muy difícil que lo diga yo. Está en la gente que lo ha vivido. A lo mejor este sí tiene unos números increíbles: este fue campeón invicto, llegó a una semifinal de Champions, ganó en el Azteca, este equipo salió campeón de Concacaf League, récord de puntos, de goles... Me parece que sí ha hecho logros increíbles, pero también creo que hay otros grandes Olimpia que merecen el reconocimiento.

Rafa Villeda y Jorge Álvarez dicen que se sueña con ir a un Mundial de Clubes, ¿lo ve posible o es una utopía?

Yo creo que todo es posible porque ya llegamos a una semifinal, pero no es fácil porque nos aventajan en un montón de cosas en cuanto a trabajo y estructuras, pero el fútbol es once contra once y todo es posible. La intención es que algún día ese sueño se pueda realizar.

¿Sería como una graduación?

Bueno, si logramos eso, me quedo a vivir acá