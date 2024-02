Rafa Villeda habla del futuro de Troglio, del llamado de Rougier a la Selección ¿y es este el mejor Olimpia de todos los tiempos?

“Creo que es el Olimpia más exitoso que se ha tenido en la historia porque a nivel nacional, ganar siete de los últimos ocho títulos, sin duda alguno no se había dado”, resaltó el presidente de Olimpia, Rafa Villeda en esta segunda parte de la entrevista que concedió a Diario Diez desde su oficina en Tegucigalpa. Rafael Villeda también dio detalles en relación al futuro del técnico argentino, Pedro Troglio, a quien se le termina su contrato en mayo próximo. ¿Ya le hizo una oferta de renovación? Asimismo, se habló de la posibilidad de construir un estadio en conjunto con el Motagua y afirma que la Concachampions es un sueño que perseguirán. Ver: La primera parte de la entrevista del presidente de Olimpia, donde habló de Alex López, Najar y hasta de Diego Vázquez De la Selección Nacional de Honduras ha dado su punto de vista sobre si es obligación o no clasificar a la Copa América 2024 y se refirió al llamado del portero argentino de Motagua, Jonathan Rougier, a la “H”.

Acá la segunda parte de la entrevista con Rafael Villeda

¿Se imaginó tanto éxito en tan poco tiempo como presidente del Olimpia? La verdad que no, inicié en enero del 2019, desgraciadamente a raíz del fallecimiento de nuestro presidente eterno, el Licenciado Ferrari y sinceramente no esperaba que hubiéramos tenido tan buenos resultados tan rápido. Sí teníamos mucha confianza en la decisión que estábamos tomando en aquel entonces a mediados del 2019 como junta directiva, del nombramiento del profesor Troglio como director técnico. Pocos sabíamos de su capacidad, de su experiencia, pero la verdad que no imaginé que en este periodo de tiempo íbamos a lograr siete de los últimos ocho campeonatos de la Liga Nacional, además del torneo internacional que se logró en la Concacaf League. Hay buenas participaciones en torneos internacional, logramos después de tantos años de que ningún equipo centroamericano llegara a una semifinal de la Champions. No me imaginé todo esto, pero el compromiso es enorme, una responsabilidad porque cada vez más la afición está exigiendo más títulos y ya no solo nacionales, sino que también internacionales. Son retos que uno se pone y trataremos de seguir poniendo nuestro mejor esfuerzo para brindarle a nuestro jugadores y cuerpo técnico, la mejor logística posible tomando las mejores decisiones para seguir cosechando éxitos.

¿Por dónde pasa este éxito? ¿Cuáles han sido las claves? Definitivamente el grupo de jugadores que se ha logrado tener a lo largo de estos años, la base porque algunos han estado en ciertos años y en otros no. La base que hemos tenido, la capacidad, la manera de conformarse y mantenerse unidos, junto con el cuerpo técnico encabezado por el profesor Troglio. A un lado a esto, como siempre lo he dicho, las cuatro esquinas de la mesa: Jugadores, cuerpo técnico, junta directiva y afición que estemos empujando en la misma dirección, eso es fundamental para obtener estos resultados. ¿Cuál es el techo de este Olimpia? Olimpia es una institución que permanentemente exige éxitos, permanentemente se están exigiendo buenos resultados y obviamente tenemos que estar claros de que en algún momento vamos a dejar de ganar porque en todas partes del mundo no hay equipo invencible y en algún momento no seremos campeones. Para nosotros lo que sigue es luchar permanentemente para poder obtener la copa en cualquier torneo que nos toque enfrentar, en este semestre desgraciadamente estamos fuera del torneo internacional, pero ahorita hay que tratar de ganar este torneo, volver a conquistar un tetracampeonato con el equipo, es una responsabilidad enorme, pero todos estamos metidos en seguir en esa dirección. Ya en el segundo semestre hay que tratar de ganar esa Copa Centroamericana, en el nuevo modelo que ha establecido la Concacaf, que desgraciadamente se nos escapó el año pasado, pero esperamos este año enfocarnos de lleno y obtener ese título internacional nuevamente. Jorge Álvarez dijo que la Concachampions y un Mundial de Clubes es algo que él sueña. ¿También es un sueño suyo y qué tan lejos está Olimpia de lograrlo? Claro, en lo personal nos motiva el hecho de poder aspirar a ser campeón de Concacaf una vez más, eso le puede dar a uno la clasificación a un Mundial de Clubes, es algo por lo que estamos tratando de trabajar, desgraciadamente se nos escapó esa posibilidad en el torneo pasado, pero son experiencias de las cuales uno aprende y puede tomar mejores decisiones de manera de que en este torneo que viene enfocarse de lleno en ese objetivo. Yo creo que capacidad hay, creo que hay muy buenos jugadores, hay buena base, esperamos que podamos continuar con el profesor Troglio y su equipo en la próxima temporada y de ahí analizar si será necesario incorporar nuevos jugadores, son situaciones que en su momento o al terminar este torneo tocará analizar, pero sí, la idea es tratar de volver a competir en la Concachampions y tratar de llegar a la posibilidad de ganarla, son sueños y no hay nada en soñar. Son sueños que ya el equipo en otros momentos los ha logrado. ¿Para usted este Olimpia es el mejor de todos los tiempos por todo lo que conquistado? Concacaf, récords, invictos. No es fácil esa pregunta porque yo creo que a nivel de resultados nacionales definitivamente creo que es el Olimpia más exitoso que se ha tenido en la historia porque a nivel nacional, ganar siete de los últimos ocho títulos, sin duda alguno no se había dado, lo más que se había logrado son cuatro torneos consecutivos o cuatro de ocho, no tan cerca de cierto tiempo, en cuatro años digamos u ocho torneos. Obviamente uno reconoce otros Olimpia que han tenido también la oportunidad de haber ganado la Concacaf eliminando a equipos como Cruz Azul, eliminando a equipos como Alajuela, eliminando a grandes equipos para poder llegar a ese título, yo la verdad creo que por resultados nacionales definitivamente si es el Olimpia más exitoso que se ha dado, pero a lo largo de la historia ha habido grandes equipos que han obtenido muy buenos resultados y pienso que no sería correcto de mi parte establecer que este es el mejor. Tal vez ahora la competencia a nivel internacional es un poco más difícil por lo que ha surgido, ya no solo es el fútbol mexicano, la MLS es una liga súper competitiva con la que nos toca enfrentarnos y que por inversiones y por todo tipo de infraestructura están por encima de nosotros, pero podemos seguir dando la lucha. Yo en lo personal estoy muy alegre y satisfecho con los resultados que se han logrado obtener con este equipo, para mí sí es el mejor equipo que he tenido la oportunidad de ver, reitero, por los resultados y dominio que se ha tenido en el fútbol nacional en estos cuatro o cinco años. ¿En qué lugar ubica a Pedro Troglio en el Olimpia? Obviamente yo sí lo considero como el mejor entrenador que hemos tenido, he tenido la oportunidad de estar presidiendo al Olimpia con tres entrenadores diferentes, pero sin duda, por resultados, capacidad, experiencia y muchas cosas más, para mí si es el técnico más exitoso y el mejor entrenador que ha tenido Olimpia. Recientemente lo que logró, ese récord de Carlos Padilla, de seis campeonatos y el profe (Troglio) ya logró siete, creo que es una muestra para respaldar que es el mejor DT que ha tenido Olimpia.

No será fácil dejarlo ir. Ha dicho en varias conferencias que en mayo queda libre. ¿Han platicado con él para renovarlo? La verdad que no hemos conversado sobre la posibilidad de una renovación, pero obviamente son situaciones que se tendrán que analizar y conversar en su momento, pero desde el punto de vista de uno y como él mismo lo dijo, que si por él fuera estaría feliz 10 años en el Olimpia y yo pienso lo mismo, pero son situaciones que se tendrán que analizar y coyunturas que puedan brindarse o presentarse en determinado momento cuando toque sentarnos a platicar sobre la renovación. Nosotros a nivel de junta directiva estamos contentos con la relación, con el rendimiento, con todo y cómo se ha venido manejando el equipo en este tiempo. Sería ilógico pensar que lo ideal no sería que él siguiera en el equipo. ¿Pase lo que pase, se quede campeón o no, usted quiere de Troglio siga? Definitivamente que sí, sería injusto medir al profesor por este último torneo en caso de que no quedemos campeones, después de haber ganado siete de los últimos ocho y en medio uno que no dirigió, en realidad son siete de siete de los que él ha ganado. Sería sumamente injusto, pero yo tengo la fe que si vamos a lograr ser campeones, pero no es eso algo que pueda influir en la decisión de si él pueda o no seguir en el equipo. ¿En algún momento podremos ver en el banquillo del Olimpia a un Dani Turcios, un Donis Escober que trabaja en las reservas, leyendas que son de la casa? Yo creo que sí, son personas que nosotros las consideramos de la casa, que están empezando a ganar experiencia en esta profesión de director técnico, definitivamente en su momento podrán haber posibilidades de formar parte del Olimpia, creo que en estos momentos, con los resultados que se han venido obteniendo, lo lógico es que siga el profesor Troglio, salvo que no se pudieran dar las condiciones para que él continúe, ya sea porque él tiene algunas oferta o una razón personal o que no nos pongamos de acuerdo en una situación. A mí me encantaría que directores técnicos que han sido parte de la institución, que se consideran de la casa, pudieran tener la oportunidad, como en su momento la tuvo Juan Carlos, como la tuvo Nahún Espinoza, el mismo Tosello, gente que ha sido parte de la historia de Olimpia y que en su momento dirigieron a la institución y obtuvieron resultados positivos también. Ya la sede del Olimpia es una realidad. ¿Lo del estadio propio del club sigue siendo una posibilidad? Si obviamente nos encantaría, es una ilusión que tenemos de poder llegar a tener un estadio, no es nada fácil, desgraciadamente cuando algunos terrenos en las cercanías de la ciudad o dentro de la ciudad eran accesibles no se pudo hacer una inversión en ese sentido, que definitivamente hubiera sido lo ideal para hacer el estadio, pero son situaciones que los hemos dicho públicamente anteriormente, hemos tenido conversaciones en conjunto con Motagua para ver la posibilidad de hacer el estadio administrado por la Fundefut, que es la Fundación que tenemos en conjunto para beneficio de ambas instituciones y obviamente para beneficio del fútbol en Honduras. Son situaciones que hemos estado analizando, viendo posibilidades de terrenos, no es fácil, los terrenos donde se puede hacer los precios son bastante elevados, de alguna u otra manera se tendría que buscar en las afueras, en eso estamos, viendo opciones, pero no es algo tan a corto plazo porque es una inversión bastante grande. Veremos si se puede lograr esa ilusión que tiene toda la afición olimpista y también la de Motagua.