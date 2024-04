Pedro Troglio se refiere a las declaraciones de Reinaldo Rueda y también defiende a José Mario Pinto

Partido ante el Vida

“Contento, creo que se hizo un excelente partido más allá de problema del gol inicial, no tuvimos en la sintonía ideal, pero después hicimos los méritos para terminar a lo mejor el primer tiempo con más ventaja e igual esta se confirmó en el segundo. En líneas generales fue un buen partido”.

Mensaje a sus jugadores seleccionados

“El jugador de fútbol que se deprime no puede jugar en el Olimpia y no puede jugar en la Selección tampoco, hay que seguir trabajando porque creo que viene lo más importante que es ir al Mundial”.

Jugadores de equipo y de Selección, lo que dijo Rueda

“No creo que lo haya dicho por los jugadores de Olimpia, yo creo que no. Acá todos nombraron al pobre Pinto, quién le hizo en la era Vázquez el gol a Jamaica y el gol a Haití, fue Pinto o no. Ese día dijeron Pinto porque salió a los 40 minutos del primer tiempo, creo que son momentos, hay jugadores que les cuesta adaptarse un poco más que a otros, hay unos que no se adaptan nunca, hay algunos que aprovechan su oportunidad y otros no, yo pienso en los jugadores del Olimpia y han rendido en la Selección, inclusive Pinto que le han marcado como que esas palabras eran destinadas para él”.