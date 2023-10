Pedro Troglio es contundente tras ganar el clásico a Motagua: “En cualquier panorama es prohibido perder los clásicos”

El nacido en Luján también se refirió a la diferencia abismal sobre el resto de los nueve equipos de la Liga Nacional y se deshizo en elogios para su medio campo: Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto. ¿Están listos para salir al extranjero?.

La conferencia de Pedro Troglio

Un triunfo más: “Parece fácil, pero no lo es. Este es un trabajo de cinco años. Los cuatro mediocampistas cuando empezamos tenían 18, 19 y 21. Hay experiencia y conocimiento de lo que queremos, ellos siguen tomando un estímulo para seguir ganando, eso es muy difícil para un equipo. Este equipo ha tenido malos momentos y han sido castigados fuertemente, pero el plantel tiene una fuerza anímica”.

No tiene rival: “Rivales hay porque el fútbol es de momentos porque tal vez si Auzmendi metía el gol que tuvo en los primeros minutos, capaz el partido se iba por otro lado. Los rivales son duros. Sabemos que somos un gran equipo, sabemos que pudimos haber ganado la Concacaf, sabemos que podemos ser campeones, pero no siempre vamos a jugar bien”.

Es el mejor Olimpia que se ha tenido: “No quiero ser injusto con los que estuvieron antes, pero hoy sacando a Gabriel Araujo, todos vienen desde 2019. No hemos alcanzado la cima, pero sí una enorme versión, eso es gracias al lugar donde entrenamos ahora y donde jugamos”.

Superarse a sí mismo: “Tenemos 36 puntos y quedan 12 por jugarse; sin embargo, será complicado. Es claro que cuando más se acerca, más grande la posibilidad. Lo más importante es llegar al 23 de diciembre y ser campeones”.

Prohibido perder: “En cualquier panorama es prohibido perder los clásicos. Yo jugué 1000 clásicos y perdí un montón en todos los equipos que he estado y también me tocó ganar un montón, pero tener una situación de estas no es normal y son momentos que hay que aprovechar porque perder un clásico te lastima”.

Jugadores para salir al extranjero: “Para mí los cuatros jóvenes del medio campo están para salir, pero repito mucho el tema del jugador hondureño es muy arraigado a su tierra. Extraña la baleada o no sé qué extraña. Los jugadores están capacitados para jugar en cualquier lado, eso sí, tenés que saberlo llevar no es que solo se va y ya rompela”.

Tiene el mejor mediocampo del torneo: “No tengo duda, pero respeto a los demás. El equipo nuestro está sacando diferencia porque hoy somos los mejores y nuestro mediocampo están en un gran nivel”.