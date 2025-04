Uno de sus seguidores le escribió a Beli y le aseguró que solo dos meses duraría Troglio en su cargo a lo que ella respondió: "El problema es que después se va haciendo juicio para que le paguen todo el contrato".

CALENTÓN DESDE EL OLIMPIA

Cristian Maidana llegó a Olimpia bajo el mandato de Pedro Troglio, pero también fue dado de baja bajo su gestión, situación que generó una molestia en el futbolista.

Durante su paso en el 2021 por el Olimpia y tras su salida, el volante argentino confesó que en cierto momento perdió el respaldo de Troglio.

“Nunca lo he dicho, pero había mucho más aprecio a un jugador que a otro, por eso decidí tomar la decisión de irme", explicó en su momento.

Tras estas declaraciones, Pedro Troglio no dudó en reaccionar. "El otro día escuchaba hablar a un jugador que se fue, decir de posibilidades. Yo tuve la oportunidad de jugar en River Plate y en equipo grande no existen las posibilidades, existe el momento y cuando te toque tenés que jugar bien y así te quedás en el equipo".

Y añadió: "Por eso mi indignación con la salida de Maidana por la declaración, cuando habla de confianza, eso es algo que siempre les digo a los jugadores, yo no les doy confianza, yo necesito que ellos me la den a mí para ponerlos y de esa manera el que quiere lucha, se sacrifica, se mata y tiene sus posibilidades y las aprovecha. El fútbol es así, el que no lo entiende no puede jugar en un equipo grande, ya que significa estar en la cola esperando que te toque y después hacerlo bien, ya que nadie te puede dar cinco partidos".

Cristian Maidana y toda su familia son seguidores de Banfield, pero la llegada de Pedro Troglio, no es nada grata.