Pedro Troglio reacciona tras alcanzar las 100 victoria en Liga Nacional con el Olimpia: “Pensé que ya los había cumplido”

Pedro Troglio alcanzó la cifra de 100 victorias al mando del Olimpia en los diferentes torneos de la Liga Nacional de Honduras.

“Otro partido de muy buen nivel del equipo con infinidad de ocasiones y un rival muy duro, pero no recibimos un tiro al arco. Pudo ser mayor el marcador, pero más que nada descarto el nivel de los jugadores y una victoria que nos posiciona mejor”, comenzó diciendo.

En cuanto a su marca al frente del león. “Pensé que ya los había cumplido, pero me explicaron que estos eran solo en Liga. Me acuerdo que me felicitaron, pero esto eran de todos y darle el agradecimiento a las personas que lo hacen posible y a los jugadores que salen a jugar para hacerte ganar. Es una anécdota más”.

Al momento de ser consultado por su deseo que consagrarse campeón de manera invicta con el equipo blanco.

“Me encantaría salir campeón, eso es lo más importante, si me dicen que vas a perder un par de partidos no pasa nada. Serían bueno para este grupo poder apostar para batir estas marcas, sería magnífico pero no es tan fácil. Pero si soy campeón y eso no pasa (el invicto), prefiero ser campeón”.

Sobre la facilidad de las victorias que han logrado: “Si nosotros hacemos bien las cosas bien es difícil ganarnos, pero no quiere decir que podamos tener un momento malo como lo hemos tenido y podamos perder. El fútbol es así, pero uno espera siempre levantarse de la mejor manera, nosotros hemos logrado hecho creer que la Liga Nacional de Honduras es fácil y esa es una de la equivocaciones más grandes que hay. La Liga es muy difícil y fuimos a varias canchas y nos costó”.

Troglio destacó la mejoría del Nacional le ha beneficiado para los resultados actuales. “El rendimiento es muy bueno y hay un por qué, hace un año que trabajamos en canchas buenas y venimos a jugar en cancha buena, antes no daba. La versión ahora es mejorada”.