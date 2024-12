¿Recomendó técnico a Olimpia? Así comunicó Troglio a los jugadores su salida y la respuesta sobre dirigir a Motagua

LO QUE DIJO PEDRO TROGLIO EN CONFERENCIA

La competitividad de la Liga Nacional y una dura respuesta

“A veces se le tira mucho a la Liga y sabiendo que es es el pan tuyo de cada día, si pierde la selección es culpa de la liga, si sale campeón Olimpia, es culpa de la Liga, el España estaba primero, la liga es competitiva, si Olimpia es primero la liga es una porquería”.

El proceso de Reinaldo Rueda con la selección de Honduras

“Ojalá que con el profe Rueda termine con el Mundial y si algún día se me abre una nueva posibilidad de dirigir una selección, es uno de mis retos. Después estoy viviendo como todos los días, para mí esto de irme es una posibilidad única, irme de un país con un Penta, no va a ser fácil. Estamos convencidos de que no la queremos perder”.

¿Qué impresión se lleva del fútbol de Honduras?

“Yo vengo de un fútbol que es picante, allá cada día es una guillotina. Me llevo una buena impresión, he tratado de ser medianamente bueno. Esta nota la pedí a hacer para que se hable de lo que viene para mi carrera, me llevo lo mejor, ustedes son necesarios para mí y yo lo soy para ustedes”.

¿Qué mensaje le dio a sus jugadores al confirmar su salida?

“Yo sigo creyendo que lo más sano y noble del fútbol son los jugadores. Les toqué el tema personal de nuestro cuerpo técnico y si vos te detenes un minuto, un les decís que solo vas a ver a tu hijo un año y medio de seis, me vas a decir estás loco. Entonces se los comuniqué por ese lado, pero a mi me cuesta separarme de un grupo así, porque esto costó trabajo, un equipo que nunca se conformó costó. Alimentar cada año el seguir ganando no es fácil. Fueron pocas las veces que volvió triste, porque ganó mucho, pero las veces que volvió así estuve solo en mi casa”.

¿Llevará a su cuerpo técnico a Instituto de Córdobal?

“Lo primero, fue dificil hablar con Rafa Villeda, por nuestra relación que tenemos, hubo tristeza por más del cariño que me tiene. En cuanto a del cuerpo técnico, van”.

¿Recomendó algún entrenador a Olimpia?

“Sabes el problema, que me llamaron 25 técnicos de Argentina para que los recomiende, pero solo me llamaron argentinos, nada de uruguayos, chilenos, hondureños... Hay gente que se ha mencionado que es muy capaz como Nazar, Jhon Jairo, Vargas, Tilguath, son DTs que han dejado su sello y pueden dirigir a Olimpia. Los argentinos me hablan porque hemos hecho las cosas bien. Tampoco me siento con autoridad de recomendar un técnico al club”.