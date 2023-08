Las respuestas de Troglio tras caer ante Real Estelí y la queja del arbitraje: “Nos van a criticar los que están esperándote...”

El equipo de Pedro Troglio solo suma un punto en lo que va de competición y debe ganar sus dos juegos restantes para poder clasificar a la siguiente ronda.

Troglio dio la cara tras la derrota ante Real Estelí y llamó a la calma, asegurando que el equipo albo aún sigue vivo y que la caída fue producto de una mala noche.

“Fue una mala noche, una noche no adecuada, no tiramos bien los tiros libres, no fuimos capaces de anticipar, no hemos podido guardar la pelota y cuando no lo haces contra un equipo rápido es difícil, ellos hicieron su partido perfecto, ahora a nosotros nos toca aguantar”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Y agregó: “Estuvimos imprecisos, perdíamos las pelotas fáciles, los centrales de ellos estuvieron mejor, en el primer tiempo el partido estuvo tranquilo, pero en los últimos minutos tuvieron ocasiones y marcaron”.