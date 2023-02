Pedro Troglio se defiende sobre las polémicas arbitrales a favor de Olimpia: “Puedo traer una lista de todo lo que nos han pitado en contra”

¿Se siente perseguido por los errores arbitrales a favor de Olimpia?

El penal de Jorge Benguché no veo que no sea pena máxima, el penal del final puede ser, pero también hemos tenido goles en contra, pero ¿qué pasó durante los tres años y medio que Olimpia no podía ganar títulos? Que si le ayudaban, que no le ayudaban. Pero los réferis de Guatemala, Costa Rica, México entonces nos ayudan a llegar a una semifinal de Champions de Concacaf; es mi indignación, acá hay un trabajo, un proceso que arrancó por un grupo de muchachos que era insultados por la gente y que hoy son las figuras del equipo. Además me da bronca que digan que es fácil ganar títulos, hay que pelear, trabajar como equipo, técnico y club.

¿Qué opina del juego de Julián Martínez y Jorge Benguché?

Es un jugador espectacular, lo hemos encontrado con una jerarquía de lateral izquierdo, pero es defensor central, es rápido, tiene mucha técnica, es serio, profesional. Con respecto a Benguché, cuando vos mandás a un jugador afuera, el mundo del fútbol debe entender que hay una adaptación, la mayoría de los jugadores lo necesitan, él ha vuelto y es fundamental.