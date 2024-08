“Pescado” Bonilla se declara culpable y fue condenado a más de 11 años de cárcel: “Es un error y hay que pagarlo”

El exjugador hondureño se declaró culpable de los crímenes que se le acusaron y pagará una condena de 11 años y tres meses en prisión.

La determinación se tomó en los tribunales mediante un procedimiento abreviado, de acuerdo al reporte del Poder Judicial.

Tras declararse culpable, Bonilla habló con los medios que lo estaban esperando fuera del lugar y aceptó con mucha responsabilidad que se había equivocado.

“Considero que han sido justos, me siento bien, no pasa nada, es un error y hay que pagarlo. Vamos a estar un tiempo guardado. Lo que está pasando es lo mejor para mí, siempre lo he pensado. En este momento solo estoy agradecido con Dios”, aseguró el ‘Pescado’ con un tono bajo.