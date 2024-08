Troglio sorprende y habla de la derrota de Motagua ante Diriangén; deja claro tema de Benguché y las tres bajas ante CAI

Cómo llega el equipo: “Con respecto al partido pasado (ante CAI) creo que hicimos los méritos para ganar el partido, dominamos el juego, erramos goles y el arquero fue figura, pero lógico que cuando no ganas y empatas podemos buscar mil excusas, estábamos en condiciones de ganar el partido y no lo hicimos. Ahora llegamos en una condición mejor con una preparación muy larga y como queríamos y no hay excusa para hacer un buen partido”.

Lo que ha analizado respecto al juego pasado: “En cuanto al cambio de equipo, han emigrado muchos jugadores de los cuales dos están acá en la Liga Nacional, han llegado cinco o seis jugadores nuevos, es un equipo de mucho cuidado y de los grandes de Panamá, en el análisis hemos visto los últimos dos partidos y hemos valorado sus virtudes y defectos y estos trateremos de explotarlos”.

Nos irrespetan en Panamá y Nicaragua, ¿hemos bajado nivel?: “Pienso que, por ejemplo, no ha subido el nivel (de ellos) porque tampoco el partido de ayer que gana Diriangén es que le ha pasado por arriba al Motagua porque con 10 hombres podía haber terminado 1-1 y fue una pelota parada, además jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres, nosotros perdimos 1-0 ante Real Estelí, pero después no salieron campeones del fútbol local y nosotros hace poco salimos campeones de la Concacaf.

El fútbol hondureño y el costarricense siguen estando un escalón arriba de todos, después el fútbol es fútbol, pero si este fuera un partido de ida y vuelta, perdes allá 2-1 y podes venir acá y ganar 2-0 y clasificar, lo que sí creo que no solamente el fútbol nicaragüense ha mejorado, sino que también el fútbol hondureño”.

Baja de André Orellana: “Me da lástima por André porque iba a ser titular, estaba en un momento óptimo, un chico joven de 22 años que vino de Marathón de jugar, fue figura, titular y campeón aquí, y este era otro torneo bueno para él y lastimarte de esa manera porque para un jugador de fútbol es la lesión más fea que hay porque después sí te recuperas, pero son seis u ocho meses perdidos, además fue una jugada de nada, solo, una pena...”

Su alineación ante el CAI: “El 11 titular ya lo tengo, todavía no se los he dado a los jugadores, pero no va a cambiar mucho casi es algo de lo que salió en Comayagua. A partir de este partido sí vamos a hacer cambios porque viene el juego ante Marathón y después el viaje a Belice luego Victoria, habrá algún cambio sí, pero no muchos”.