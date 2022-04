¿Podría Platense jugar la liguilla del torneo Clausura 2022 en caso que consumara su descenso?

La última modificación del reglamento de la Liga Nacional determina que el equipo que esté descendido al término de las 36 fechas de los torneos Apertura y Clausura no podrá participar en la fase de liguilla aunque tenga los puntos necesarios.

El Tiburón se encuentra en puestos de clasificación a la liguilla, sin embargo, para infortunio de ellos, existe un inconveniente si no logran salvar la categoría.

La normativa de la entidad dicta que el lugar del club que pase a la categoría inferior lo ocupará el competidor que obtenga el puesto inferior en el encasillado.

ARTICULO 10 - BASES DEL TORNEO DE APERTURA PARA LATEMPORADA 2021-2022 DE LA LIGA NACIONAL

“El equipo que en la sumatoria de puntos en la Tabla General de Posiciones de la etapa clasificatoria de los Torneos de Apertura y Clausura no alcance los puntos necesarios para no descender, no podrá participar en la Fase de Postemporada del Campeonato de Clausura, y en su lugar clasificará el club que ocupe el lugar inmediato inferior”.