¿Por qué no se jugará con 12 equipos en la Liga Nacional? Esta es toda la verdad: "En la Federación tenemos ese anhelo"

En un tema de estira y encoge entre la Liga Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras sobre el incrementar de 10 a 12 clubes la primera división, ha traído muchos comentarios de ambas entidades. En primera instancia desde la LINA culparon a la FFH de que el proyecto no se materializara, al menos no por ahora, para la temporada 2025-2026.

Abogado, ¿explíquenos qué pasó y el porqué no se jugará con 12 equipos la siguiente temporada de Liga Nacional?

Esta junta directiva de la Liga tomó a bien acatar algo que se publicó en los estatutos de la Federación de Fútbol de Honduras, específicamente en el Congreso del 16 de octubre de 2019. Desde esa fecha, venimos insistiendo como federación que la Liga debe expandirse a doce equipos, pero debemos actuar con responsabilidad.

Hace dos años se pidió una prórroga para que este año la Liga Nacional pudiera contar con dos equipos más, pero se indicó que esto debía ser aprobado previamente por el Comité Ejecutivo. Nosotros, como Comité Ejecutivo, tenemos que actuar con responsabilidad porque hay que medir las consecuencias: ¿qué pasará en el fútbol de Honduras si pasamos a doce equipos y estos no tienen una solidez económica?

La Liga Nacional nos remitió, hace aproximadamente una semana, la documentación para expandir la liga. Actualmente faltan 37 días para que el torneo inicie. Cada equipo que compre una categoría debe aportar siete millones de lempiras.

¿Qué equipo de Liga Nacional tiene actualmente diez millones de lempiras en su cuenta y está en capacidad de preparar un equipo competitivo en tan solo 39 días? Entonces, ¿vamos a incorporar dos equipos más que están en segunda, que no tienen la estructura necesaria y que deben pagar siete millones por la categoría, poner una garantía, y estructurar un equipo en menos de 40 días para competir en la Liga Nacional? ¿Ustedes creen que eso es correcto? Difícilmente se podría sostener algo así".

Si ustedes comunicaron hace dos años a la Liga los requisitos para la expansión a doce equipos, ¿por qué en los últimos meses no se trató el tema con más seriedad?

En la Federación siempre hemos tenido el anhelo de que la Liga cuente con doce equipos. La comunicación Federación-Liga ha sido permanente, pero buscamos que se haga con orden y tiempo. No se trata de improvisar algo que, en lugar de ser un avance, se convierta en un problema para la Liga y para el fútbol hondureño.

Además, hasta donde entiendo, la asamblea de la Liga Nacional no ha aprobado todavía el ingreso de esos dos equipos. He hablado con dirigentes de varios clubes, y me han dicho que la asamblea aún no ha dado su visto bueno. El primer paso es que la Asamblea de la Liga Nacional apruebe la expansión; luego, el Comité Ejecutivo de la Federación puede ratificarlo.

No podemos crear un conflicto a 37 días del inicio del torneo, y menos en un semestre tan importante para la clasificación de la selección al Mundial. Hay que cambiar reglamentos, estatutos... y eso lleva tiempo.

Se habla incluso de una promoción entre el onceavo de la Liga Nacional y el segundo lugar de la Liga de Ascenso, pero hay que revisar si la Liga de Ascenso tiene la capacidad, los recursos, la logística, si cumple con el licenciamiento de clubes, que es algo muy complejo.

Hay equipos en la Liga Nacional que apenas están tramitando su personería jurídica y cuyos estadios no cumplen con los requisitos mínimos. Esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Nosotros exhortamos a la Liga a que, para el próximo torneo, sí se incorporen los dos nuevos equipos, pero que a partir de este año se establezca un cronograma de trabajo punto por punto, en conjunto, para tener todo listo.