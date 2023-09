Portero del CAI responde sobre polémico festejo ante la afición del Motagua: “Es algo que te eriza la piel”

“Es una ventaja muy valiosa y ahora toca pensar primero en la liga local. Después, pensar en Motagua. Es un resultado muy positivo para nosotros, porque venimos con la mentalidad de no perder el partido y dejar la llave abierta”, dijo Roberts en la zona mixta.

El buen arquero panameño mencionó que es un lindo espectáculo disfrutar de estos partidos, los cuales los vive con mucha emoción desde los tres postes.

“Son cosas que me emocionan, no tengo nada en contra de ellos, simplemente que, al escucharlos a ellos, es un lindo espectáculo, es algo que eriza la piel, que motiva más para trabajar y evitar los goles. Es algo que me motiva, fue lindo y si me toca de nuevo lo hago”, aseveró.

Eddie también indicó que no su eufórico festejo no solo lo hizo contra la gente del Motagua, sino que es parte de él, porque lo hace en la mayoría de los choques frente a cualquier rival.

“Sea Motagua o un equipo de la liga local, siempre, siempre celebro los goles, así como cuando los tapo, celebro los goles como lo hiciera yo, estoy enchufado en todo”, sentenció.