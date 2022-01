Potro Gutiérrez reacciona muy incómodo tras la goleada ante el Victoria: “Hoy fuimos un desastre”

El técnico de los aurinegros no quiso poner excusas por las bajas que tuvo el grupo por los contagios de Covid-19 que le privaron de jugar en este encuentro.

“Son condiciones que se nos presentaron y tengo por política no mencionar se tipo de cosas porque suenan a pretextos y este partido nos sirve para aterrizar los criterios sobre los jugadores que tenemos y a dónde queremos llevarlos”.

Dentro del mal resultado, Gutiérrez destaca que. “Me parece que el equipo a pesar de esa imagen no bajó los brazos y por ahí pudimos acercarnos en el marcador, pero no estuvimos certeros. El equipo luchó, pero lo intentó”.

Y no quiere lamentarse más. “Ya no nos queda de otra y el partido esta en puerta, tenemos que recuperar el equipo desde lo anímico, lo futbolístico y reencontrarnos con una buena imagen. Tengo buenos futbolistas, pero hoy no fue nuestro mejor partido”.

Al momento de ser consultado por el equipo rival: “Realmente no me fijo en los equipo, no me gusta que mi equipo juegue mal porque hace ver bien a los rivales y en la medida que mi quipo mejore, el rival no juega. Comparado con lo que venía jugando tuvo una mejora porque se está jugando el descenso y había que reforzarlo”.