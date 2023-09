Presidente de Potros lo revela: la salida de Beto Rivera, confiesa cuántos jugadores indisciplinados hay y habla del nuevo DT

La sorpresiva salida del banquillo olanchano de Beto Rivera ha provocado tanto eco como asombro en el entorno del fútbol hondureño y quién mejor que el presidente de Potros para aclarar la polémica. Samuel García atendió en exclusiva a DIEZ y dio la versión de los hechos. “No se debió a los resultados”, dice antes de revelar que la decisión del entrenador fue por actos de indisciplina: “Comprobados son cinco jugadores”. El lunes se determinarían las sanciones. El mandamás contó que el asistente Wilson Molina pidió tres partidos para convencer, pero ya avanzaron pláticas con un técnico y, entre varios currículos, tienen el de Pepe Treviño. También soltó una frase caliente sobre Auzmendi.

- CHARLA CON DIEZ - ¿Cómo valora la temporada de Potros hasta ahora? Más bien la pregunta es para los aficionados y los medios de comunicación. Estamos con ocho puntos en segundo lugar. La respuesta son los resultados. Yo quiero decirle que la salida el profesor Humberto Rivera no se debió a los resultados. Incluso en el campeonato centroamericano, donde no nos fue muy bien, pero es la primera vez que participamos, por lo tanto no podíamos exigirle. Jugamos bien contra Alajuelense, que le metió 5-1 a Motagua. Está claro que no es por rendimiento que sale el profesor, ¿verdad? En cuanto al rendimiento yo no tengo queja absoluta. Yo solo gratitud y admiración tengo para el profesor Humberto Rivera. Lo que pasa es que ustedes perfectamente saben que los grupos a veces se escapan de las manos. A los grupos a veces llegan llegan jugadores que de repente no están preparados para estar en Primera o que han sido problemáticos, entonces ha habido rebeldía. Yo miraba un aficionado que me decía: “¿Y por qué no despacha a los jugadores?”, pero entonces con qué equipo va a jugar Potros. Desafortunadamente, todo el mundo sabe que cuando hay conflictos de resultados o de indisciplina, normalmente se llevan de encuentro al técnico y me parece injusto que eso suceda; sin embargo, también fue una decisión del profesor. ¿Pero lo de Humberto Rivera fue despido o renuncia? Yo creo que esa fue una decisión de mutuo acuerdo y lo quiero recalcar. Hubo algunas discrepancias por este tema de la indisciplina, pero la decisión fue por ambas partes. Este cambio no se valora por los resultados, sino por algunos aspectos de indisciplina y de rebeldía en el equipo. Se ha dicho que hay jugadores que salen a tomar y que eso le molestó al profe. ¿Es cierto eso? Claro. Cuando nos referimos a actos de indisciplina es precisamente a eso que me refiero, que ha habido indisciplina no en todos, porque no podemos llevarnos de encuentro a profesionales que hay en el equipo o jugadores emblemáticos que son profesionales. Se trata de futbolistas que tal vez vienen de Segunda División, que de repente son novatos. Pero yo tengo la esperanza de que todas esas cosas se puedan resolver. Yo creo que cuando un barco que se va a hundir es mejor tomar la respectiva decisión. Vamos a tomar las respectivas y más acertadas decisiones.

Sabemos que no dirá los nombres de los jugadores... ¿cuántos son los futbolistas indisciplinados? Comprobados son cinco jugadores. Unos en mayor escala que otros; unos son reincidentes y otros es primera vez. Por eso le digo que estamos a tiempo de enderezar el barco. Yo soy empresario y sé las soluciones que se le dan a una empresa deportiva y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, como conocedores del manejo de empresas deportivas, estamos tomando las correcciones oportunas. ¿El profe le pidió que estos jugadores salieran del equipo para continuar en el cargo? Yo lo que pienso es que el profe miraba que algunos de estos jugadores ya eran reincidentes. Lo único, y ahí fue donde estuvo el punto clave de todo esto, fue que faltó un poco de comunicación entre la directiva y el cuerpo técnico. Nosotros ya habíamos corregido algunas de esas disciplinas o por lo menos se había llamado la atención, pero no sabíamos que eso continuaba y no recibimos ningún informe del cuerpo técnico. Ahí fue el puntito por el que al final el profe dijo: “No, yo doy un paso a un lado y me voy”. La directiva aceptó esa decisión. Yo conozco al profesor, porque también estamos dentro de la familia (Humberto es tío de los hijos del presidente), y sé que es un hombre súper ocupado. Él es catedrático de varios colegios y, además, no vive del fútbol, sino de su profesión. Nosotros entendemos que de repente él ha estado bien saturado de sus actividades. ¿Cree que Beto Rivera se desgastó? Entrenar un equipo de fútbol y trabajar con gente es la cosa más difícil por los diferentes carácteres, aunque él tiene la capacidad y lo demostró. Yo creo que las puertas de Potros están abiertas para él. Tiene mi cariño permanente. Nosotros, incluso, estamos pensando en hacerle un reconocimiento por los logros obtenidos. Yo le guardo mucho cariño, yo siempre le digo mi campeón porque me llevó a Primera División.

¿O sea que el profe no propuso sacar a los indisciplinados para seguir en su puesto? No porque en el momento que se tomó la decisión, él estaba en una posición. Yo lo conozco a él que es un hombre de carácter y, cuando toma decisiones, son irreversibles. Por otro lado, la directiva hizo sus propias valoraciones y por eso no hubo esa negociación. Pero no descartamos que en un futuro inmediato pueda volver a Potros.

¿Qué medidas tomarán con estos jugadores que cometieron actos de indisciplina? La reunión que tenemos es el lunes debido a que todavía no hemos recibido el informe del cuerpo técnico porque hay que decir que, salvo el doctor y el entrenador, sigue íntegramente el mismo equipo de trabajo. Estamos esperando el informe para aplicar un reglamento que ya contempla las sanciones, como por ejemplo bajarles el 50%, mandarlos a reservas y también está hasta suspenderlos y despacharlos sin goce de ningún beneficio porque en el contrato claramente dice cómo van a ser sancionados los actos de indisciplina. Yo creo que hay algunos jugadores que lo hacen primera vez y se les dará oportunidad, pero si hay alguno de ellos que es reincidente, lastimosamente se van a tomar medidas drásticas. De eso que no les quepa la menor duda. ¿Es cierto que Mauro De Giobbi será el nuevo técnico? Tampoco, eso no lo podemos afirmar. Yo no puedo negar que hay pláticas avanzadas con él. Hemos recibido el currículo de Pepe Treviño, pero no como dicen en un medio por ahí que es inminente la llegada de Treviño. Eso es falso totalmente, ni siquiera hemos hablado con él. Nos mandaron el currículo de él, de un español, de dos argentinos y de Miami, incluso, nos llegó otra propuesta. Con el único que hemos hablado es con el profe Mauro (De Giobbi) y con él ya hay pláticas adelantadas. Yo creo que él es quien está más cercano. ¿Cuándo piensan tomar la decisión? De todas maneras, nosotros ya tomamos una primera decisión y es que el profesor Wilson Molina (asistente de Beto Rivera) es el titular en este momento, él pidió que se le dieran tres partidos como prueba y eso le aceptó la directiva. Yo quiero dejar claro, para que no se vaya a tergiversar, que ya se le dio el voto de confianza y pidió tres partidos. El lunes se va a tomar esa decisión y no hay ningún problema en que el profesor Wilson se quede. Muchos dicen que Potros sin Beto Rivera se vendrá abajo. ¿Le preocupa eso? Así decían con Auzmendi, que cuando salió Auzmendi se acabaron los Potros. Mire, nadie es imprescindible en ninguna área de la vida. Los puestos los hace cada jugador y de igual manera cada entrenador, por lo tanto yo le digo que no creo en eso. Yo valoro lo que hizo el profesor Humberto Rivera, pero eso no quiere decir que no habrá otro que lo haga bien. Mencionó a Azumendi, ¿no siente que le han hecho falta esos goles?¿Y cuáles goles? Los que ha metido con Motagua definitivamente no. Un jugador puede dar resultados en un equipo y no en otro. En Potros cualquier jugador que la agarraba, la pelota iba para Auzmendi y allí estaba el gol; en Motagua no, ellos tienen otro sistema de juego. A veces no se la dan y por eso el hombre se ve muy mal. Acá le daban diez y metía una, allá le dan cuatro y no mete nada, entonces todo eso hay que verlo.