Elías Burbara, presidente de Real España, muy categórico: “De nada nos sirve entrar a la liguilla a pasear”

En conversación con Diario Diez previo al juego ante Real Sociedad en el estadio Olímpico, el mandamás catedrático mencionó que no se aceleran y irán jornada a jornada viendo lo que sucede.

Además fue claro al decir que de nada sirve “entrar a liguilla si solo van ir a pasear”, recordó a los jugadores que mandaron a préstamo y ¿qué opinó de la no convocatoria de Buba López a la Bicolor Nacional?

—Se viene un cierre de vueltas regulares electrizante para Real España si su intención es clasificar a la liguilla ¿está preparado el equipo para esta presión?

Vamos jornada a jornada, no podemos anticipar nada y esperamos hoy sacar esos primeros tres puntos.

—Sin ser un buen torneo para Real España están con posibilidades latentes por clasificar ¿qué opinión le merece?

Como te dije vamos jornada a jornada y necesitamos ganar hoy. Lo que es más importante para nosotros es que nos volvamos a encontrar y seamos un Real España que pueda competir, que pueda darle alegrías a esta afición porque de nada nos sirve entrar a la liguilla a pasear. Lo más importante es que vuelva ese equipo que nos hizo competir hace una temporada.

—¿Cómo ha visto la actitud del equipo bajo el mando de Miguel Falero?

Obviamente veo un compromiso de los jugadores y del cuerpo técnico y poco a poco el plantel se ha ido acoplando. Miguel identificó varios errores que se estaban cometiendo, ojalá tengamos una mejor cara.

—¿Se viene barrida para el otro año? Honestamente...

No, no, no... para nada. Hagamos una hipótesis de que hoy hacemos un listado de altas y bajas, aja qué tal qué uno de los jugadores que está en esa lista comienza a meter goles, a brillar y a hacer cosas importantes o los que se quedan comienzan a hacer cosas de indisciplina. Creo ahorita es muy imprudente pensar en eso. Vamos a esperar hasta que esto termine.

—¿Qué opina del buen rendimiento de los jugadores que ustedes mandaron a préstamo, por ejemplo Alejandro Reyes y Gerson Chávez?

Salieron del club por algo, esperamos que hayan aprendido la lección y que si están listos para volver que lo hagan y si no pues el que va a determinar la situación será el profesor Miguel Falero.

—¿Usted ha buscado a Diego Vázquez para ser técnico de Real España?

No, para nada.

¿Nunca, ni en el pasado?

No, ja, ja, ja.

—¿Qué opina de la no inclusión de Buba López a la Selección más aún que su nivel viene en alza?

Hay que respetar las decisiones del profesor Reinaldo Rueda, hay que confiar en él y uno como hondureño espera que toda la convocatoria sea conforme a lo que él ve que le conviene a la Selección.

En el caso de Luis confió que va a regresar más temprano que tarde, tengo mucha fe en su capacidad y tengo claro que sigue siendo el mejor portero de Honduras.